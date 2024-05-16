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Полиция Словакии обвинила писателя в покушении на убийство Роберта Фицо

12:11, 16 мая 2024
Писатель Юрай Цинтула обвиняется в попытке умышленного убийства премьер-министра из мести.
Полиция Словакии обвинила писателя в покушении на убийство Роберта Фицо
Источник фото: bravery.today
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Полиция Словакии обвинила писателя Юрая Цинтулу, который стрелял в премьер-министра Роберта Фицо, в попытке умышленного убийства из мести. Это сообщает Euronews со ссылкой на словацкие СМИ.

Юрай Цинтула, 71-летний писатель, ранее работавший охранником в торговом центре, выражал свои симпатии пророссийской военизированной группе Slovenskí Branci. Он также был членом Словацкого общества писателей и автором нескольких поэтических сборников.

Согласно расследовательскому изданию VSquare, организация Slovenskí Branci сотрудничала с движением байкеров «Ночные волки», а их лидер даже проходил обучение у бывших российских спецназовцев.

Сообщается, что Цинтула имел лицензию на оружие, а ранее работал охранником в частной охранной фирме, где он сам стал объектом нападения в торговом центре.

Союзники премьера Фицо обвиняют в нападении «либеральные СМИ», обвиняя журналистов в создании среды, которая пропагандирует ненависть к Роберту Фицо и его популистской политике.

На допросе Цинтула заявил, что не согласен с политикой Фицо.

«Нападение было совершено по политическим мотивам, страна почти стоит на пороге гражданской войны», - заявил глава МВД страны.

Генеральный прокурор Словакии Марош Жилинка пообещал, что нападавшего ждет «бескомпромиссное» наказание.

Это первое покушение на высокопоставленного политика в истории современной Словакии, которая обрела независимость в 1993 году.

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», 15 мая премьер-министра Словакии Роберта Фицо ранили во время стрельбы.

Также мы публиковали первое видео после покушения на премьера Словакии Роберта Фицо.

Добавим, что Премьер-министр Словакии Роберт Фицо перенес операцию после нападения. Сейчас он находится в больнице.

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