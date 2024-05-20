В Украину идет летняя жара: каких сюрпризов ожидать от погоды

Неделя начнется с дождей с грозами и жары.

Источник фото: Big Kyiv

В течение следующей рабочей недели в Украине ожидается разнообразная погода, с дождями как во всех регионах, так и лишь в отдельных местах, с грозами или без них. Прогнозируется также увеличение температуры до конца недели, когда показатели могут достигать +27...+28 градусов по Цельсию. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

В понедельник, 20 мая, ожидается дождливая погода. Осадки предполагаются в западных, центральных регионах, в частности в Киеве, и на северо-западе страны.

Ночью температура воздуха будет разнообразной. В Закарпатской области ожидается самая теплая ночная погода с показателями +12...+14 градусов. Самые низкие температуры ожидаются в Кировоградской и Николаевской областях (+8...+10 градусов) и в Луганской области (+9...+11 градусов).

В течение дня в большинстве областей столбики термометров поднимутся до +23...+25 градусов. Теплее всего будет на Закарпатье, где ожидается до +26 градусов. Самые низкие температуры днем будут на севере и востоке страны, в частности в Сумской и Харьковской областях, где показатели составят +21...+23 градуса.

В Киеве ночью предполагается переменная облачность без осадков и температурные показатели +11...+13 градусов. Днем также ожидается переменная облачность, местами небольшой кратковременный дождь или гроза, температура воздуха поднимется до +23...+25 градусов.

В течение следующих двух дней в Украине, за исключением южной части, ожидаются местами небольшие дожди и грозы. Температура ночью составит 10-15 градусов, днем 22-27 градусов.

В Киеве и области в течение этого времени не предвидится осадков. Температурные показатели составят ночью 13-15 градусов, днем около 25 градусов.

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