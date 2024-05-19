В Украине исследовали уличную еду: где больше всего трансжиров

Министерство здравоохранения Украины проверило заведения массового питания во Львове.

Источник фото: ucsc.org.ua

Министерство здравоохранения Украины объявило о запуске проекта ВОЗ FEEDCities, направленного на исследование городской пищевой среды и оценки содержания трансжиров, натрия и калия в самых распространенных продуктах, которые потребляют украинцы. Инициатива началась с города Львов.

Согласно исследованиям, потребление более 2,2 г промышленно произведенных трансжиров в день может повысить риск смерти от сердечно-сосудистых заболеваний на 20-32%. В этом контексте специалисты начали проверку содержания вредных веществ в продуктах, находящихся на украинских столах.

В рамках проекта ВОЗ FEEDCities во Львове было отобрано 120 образцов продуктов из разных магазинов и заведений общественного питания. Состав каждого образца был тщательно проанализирован. Результаты исследований показали, что в более 30% протестированных продуктов содержание трансжиров превышает нормативно-правовые требования.

В частности, выявлено, что среди уличной еды наибольшее количество трансжиров содержится в пицце, панини, донерах, фалафеле, круассанах и пирожных. В магазинных продуктах самый высокий уровень трансжиров зафиксирован в тортах, печенье, молочных десертах, мороженом, маргарине, сыре и переработанном мясе.

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