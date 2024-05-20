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Президент і міністр закордонних справ Ірану загинули в авіакатастрофі − ЗМІ

08:13, 20 травня 2024
Президент Ірану Ібрагім Райсі загинув внаслідок авіатрощі.
Президент і міністр закордонних справ Ірану загинули в авіакатастрофі − ЗМІ
Джерело фото: Mehr
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Рятувальники знайшли уламки розбитого гелікоптера, на борту якого перебували президент Ірану Ебрагім Райсі та інші високопосадовці. ЗМІ пишуть, що всі пасажири гелікоптера загинули.

«Президент Ірану Ібрагім Раїсі і міністр закордонних справ країни Хосейн Амір-Абдоллахіан загинули в результаті аварії вертольота, що сталася в неділю», - повідомило іранське інформагентство Mehr вранці 20 травня.

«Reuter» з посиланням на іранського чиновника теж повідомляє, що Раїсі і його міністр закордонних справ загинули.

Як раніше писала «Судово-юридична газета», гелікоптер з президентом Ірану Ебрагімом Раїсі та його міністром закордонних справ розбився в неділю, коли він перетинав гірську місцевість у сильному тумані, повертаючись із візиту до кордону з Азербайджаном.

Також повідомлялося, що аварія сталася під час повернення з візиту до кордону з Азербайджаном у сильному тумані. Погані погодні умови значно ускладнили рятувальні роботи, повідомляє державне інформаційне агентство IRNA. Державне телебачення Ірану відмовилося від звичайних програм, щоб показати молитви за президента по всій країні та прямі трансляції зусиль рятувальників, які шукали гелікоптер у горах.

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