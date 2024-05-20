Обмежено придатні мають повторно пройти ВЛК – «автоматом» не вийде

Обмежено придатні до військової служби протягом 9 місяців мають пройти ВЛК.

Українці, що визнані обмежено придатними до військової служби, протягом 9 місяців повинні пройти повторну військово-лікарську комісію.

Про це повідомив речник Міністерства оборони, старший лейтенант Дмитро Лазуткін.

«Громадяни України, які були визнані обмежено придатними до військової служби до 4 травня 2024 року протягом 9 місяців підлягають повторному медичному огляду з метою визначення придатності до військової служби», - сказав Лазуткін.

Він наголосив, що автоматичне переведення до категорії придатних чи непридатних у чинному законодавстві не передбачене, це питання вирішує виключно ВЛК.

Раніше «Судово-юридична газета» писала, як визначатимуть придатність військовозобов'язаних за новим наказом про ВЛК: у Міноборони дали детальне роз'яснення.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.