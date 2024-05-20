В Укренерго пояснили, скільки триватимуть відключення світла

Голова правління Укренерго Володимир Кудрицький пояснив, чи вплине на відключення потепління.

Джерело фото: Укренерго

Потепління вплинуло на ситуацію в енергосистемі в Україні, повідомив голова правління «Укренерго» Володимир Кудрицький в ефірі телемарафону.

«Потепління дещо знизило рівень споживання електроенергії в Україні. І це, ймовірно, дасть можливість не відключати споживачів упродовж ночі та вранці, як це було минулого тижня», – зазначив він.

Однак, повністю уникнути відключень світла в Україні поки не вдасться, зауважив голова «Укренерго». За його словами, енергетики будуть змушені обмежувати постачання електрики упродовж місяців.

Відключення світла, як пояснив Кудрицький, «будуть до того часу, поки не вдасться відновити пошкоджені російськими атаками об’єкти генерації».

Нагадаємо, у понеділок 20 травня з 18:00 до 24:00 будуть діяти графіки погодинних відключень.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.