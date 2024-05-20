У Фінляндії планують змінити законодавство, щоб блокувати в'їзд мігрантів із території рф

Законопроект дозволить прикордонним службам повертати шукачів притулку, які перетинають межі росії, а за потреби – застосовувати силу. А

Джерело фото: Lehtikuva/Jussi Nukari via REUTERS

Фінляндія наступного тижня внесе зміни до законодавства, які дозволять прикордонникам блокувати в’їзд мігрантів з території росії. Про це заявив прем’єр-міністр Фінляндії Петтері Орпо, як пише «Reuters».

За словами фінського прем’єра, пропозиція буде передана парламенту, а потім її розгляне конституційний комітет.

Для того, щоб законопроект прийняли потрібно буде 5/6 голосів, поданих у парламенті. Саме тому не можна точно сказати, чи зміни будуть прийняті.

Фінляндія має спільний кордон з росією протяжністю 1340 км.

Законопроект дозволить прикордонним службам повертати шукачів притулку, які перетинають межі росії, а за потреби – застосовувати силу. Але це не буде стосуватися дітей та людей з обмеженими можливостями, чиї заявки на надання притулку Фінляндія продовжуватиме приймати.

Також зазначається, що використання законопроекту, буде тимчасовим і обмеженим.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.