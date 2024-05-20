Затримали у горах: відомий український баскетболіст намагався незаконно перетнути кордон

Спортсмен намагався незаконно перетнути кордон у складі групи осіб.

Фото: БК Київ-Баскет

На Буковині прикордонники затримали 26-річного форварда столичного клубу «Київ-Баскет» Вадима Заплотинського, який 12 травня намагався незаконного перетину кордон у складі групи осіб. Про це повідомило видання «Чемпіон».

Згодом колишній президент Федерації баскетболу Києва Макс Сергєєв підтвердив факт затримання баскетболіста, але прізвища він не назвав.

«Щойно дізнався, що один з гравців Київ-Баскета, пересуваючись горами у бік сусідньої країни, був затриманий прикордонною службою. Потім знайомство з ТЦК та переміщення в навчальний центр ДШВ», — заявив Сергєєв.

У свою чергу баскетбольний портал basket.com.ua додав, що із Заплотинським перетнути кордон намагався ще один гравець Київ-Баскета, ім'я якого наразі не повідомляють.

Заплотинського було визнано найкращим гравцем захисного плану за підсумком сезону Суперліги 2023/24. Також він допоміг Київ-Баскету здобути бронзові медалі національної першості.

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