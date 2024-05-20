Задержали в горах: известный украинский баскетболист пытался незаконно пересечь границу

Спортсмен пытался незаконно пересечь границу в составе группы лиц.

Фото: БК Киев-Баскет

На Буковине пограничники задержали 26-летнего форварда столичного клуба «Киев-Баскет» Вадима Заплотинского, который 12 мая пытался незаконного пересечь границу в составе группы лиц. Об этом сообщило издание «Чемпион».

Со временем бывший президент Федерации баскетбола Киева Макс Сергеев подтвердил факт задержания баскетболиста, но фамилии он не назвал.

«Только что узнал, что один из игроков Киев-Баскета, передвигаясь по горам в сторону соседней страны, был задержан пограничной службой. Затем знакомство с ТЦК и перемещение в учебный центр ДШИ», - заявил Сергеев.

В свою очередь, баскетбольный портал basket.com.ua добавил, что с Заплотинским пересечь границу пытался еще один игрок «Киев-Баскета», имя которого пока не сообщают.

Заплотинский был признан лучшим игроком защитного плана по итогам сезона Суперлиги 2023/24. Также он помог Киев-Баскету завоевать бронзовые медали национального первенства.

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