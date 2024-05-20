ТЦК передали Нацполиции информацию о 94,5 тысячах уклонистов – данные от полиции

Из этого количества человек, более 20 тысяч граждан уже были найдены полицией и доставлены в ТЦК.

Территориальные центры комплектования передали в Национальную полицию Украины информацию о 94 526 лицах, которые уклоняются от явки в ТЦК. В то же время из этого количества человек, 20 031 граждан были найдены полицией и доставлены в ТЦК.

Об этом говорится в ответах областных главков полиции на информационные запросы «OBOZ.UA». В то же время издание отмечает, что такие данные приведены в расчете на ответ большинства областных главков полиции. Реальное количество лиц, уклоняющихся от явки в ТЦК, может отличаться, поскольку данные могли еще не передать правоохранителям.

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», Национальная полиция Украины сообщила, что с начала 2024 года в Киеве в ТЦК и СП было доставлено 2319 человек, которые уклонялись от призыва на военную службу.

По данным правоохранителей, согласно постановлению Кабинета Министров Украины № 1487 от 30 декабря 2022 года, полицейские по обращению ТЦК и СП и органов СБУ осуществляют административное задержание и доставку призывников, военнообязанных и резервистов, совершивших административные правонарушения, предусмотренные статьями 210 и 210-1 Кодекса Украины об административных правонарушениях.

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