В Киеве с начала года в ТЦК доставили более 2300 уклонистов

За месяц количество уклонистов от призыва, доставленных в ТЦК, выросло почти на тысячу человек.

Национальная полиция Украины сообщила, что с начала 2024 года в Киеве в территориальные центры комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП) было доставлено 2319 человек, которые уклонялись от призыва на военную службу. Это на 903 больше, чем месяц назад, когда количество доставленных составляло 1416 человек. Об этом сообщили в полиции для ТСН.

По данным правоохранителей, согласно постановлению Кабинета Министров Украины № 1487 от 30 декабря 2022 года, полицейские по обращению ТЦК и СП и органов СБУ осуществляют административное задержание и доставку призывников, военнообязанных и резервистов, совершивших административные правонарушения, предусмотренные статьями 210 и 210-1 Кодекса Украины об административных правонарушениях.

С начала 2024 года в Главное управление Национальной полиции в городе Киеве поступило 5833 обращения по розыску лиц для установления их места пребывания и доставки в военкоматы. Это на 446 больше, чем по состоянию на месяц назад, когда количество таких обращений составляло 5387.

Таким образом, за почти месяц было найдено и доставлено в военкоматы почти тысячу человек, которые уклонялись от призыва на военную службу.

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