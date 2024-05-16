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В Хельсинкской комиссии заявили, что США должны поощрять Украину бить по территории рф, - ISW

10:07, 16 мая 2024
Отмечается, что запрет бить по военным целям в рф подрывает способность Украины защищаться от наступления оккупантов на севере Харьковской области.
В Хельсинкской комиссии заявили, что США должны поощрять Украину бить по территории рф, - ISW
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Хельсинкская комиссия США заявила, что Соединенные Штаты Америки должны позволить Украине наносить удары американским оружием по военным объектам в приграничных районах рф. Об этом сообщает Институт изучения войны (ISW).

Отмечается, что США должны "не только разрешить, но и поощрить" украинские силы, чтобы те наносили удары по дислоцирующимся войскам рф, ведущим огонь из приграничных районов рф в рамках наступательных операций на севере Харьковской области.

В ISW подчеркнули, что удары Украины по силам в рф, ведущие и поддерживающие наступательные наземные операции на севере Харьковской области, по своей сути были бы оборонительными, и характеризовать такие действия как "наступление" было бы некорректно.

Аналитики ISW настаивают, что ограничение со стороны США возможностей Украины наносить удары по военным объектам в рф создали в приграничных районах рф укрытие, откуда российская авиация может наносить планирующие бомбовые и ракетные удары по украинским позициям и населенным пунктам.

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