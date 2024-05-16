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Работники «Glovo» и «Favbet Tech» получили отсрочку от призыва на военную службу – член Комитета по нацбезопасности Федиенко

10:06, 16 мая 2024
Работники «Glovo», «Visa», «Favbet Tech» на полгода получили отсрочку от призыва на военную службу.
Работники «Glovo» и «Favbet Tech» получили отсрочку от призыва на военную службу – член Комитета по нацбезопасности Федиенко
Источник фото: hvylya.net
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От мобилизации забронированы компании «Glovo», «Visa» и фирмы с владельцами из США. Приказ публикует нардеп Александр Федиенко.

Согласно документу о бронировании за ООО «ФАВБЕТ ТЕК», ГП «ССМ», ООО «ВИЗА УКРАИНА», ООО «АГРИ ЧЕЙН» и ООО «КОРТ», военнообязанным предоставляется отсрочка от призыва на военную службу сроком на 6 месяцев.

«Из всего списка связь с армией имеет лишь одна компания - „Корт“, которая занимается разработкой систем РЭБ и беспилотников. В целом я не против экономической блокировки. Деньги на содержание армии нам нужны. Но иногда даже руководители ТЦК не могут понять, почему предприятия, которые выпускают дроны, ребы, не бронируют, потому что не проходят по критериям, а вот такие как в перечне, письмо добавил, они вынуждены бронировать, закон...", - отметил нардеп.

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