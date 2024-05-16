16 мая: какой сегодня праздник и главные события

16 мая в Украине - День вышиванки.

Источник фото: bigmir.net

Каждый третий четверг мая в Украине празднуют День вышиванки - праздник, направленный на сохранение национальных традиций и культуры через популяризацию одного из самых известных символов украинского национального костюма. Особых официальных мероприятий в этот день не проводят, но каждый год украинцы участвуют во флешмобе, одеваясь в вышиванки, фотографируются и делятся фотографиями в социальных сетях.

16 мая также отмечают Международный день света, Международный день мирного сосуществования и День биографов.

Православная церковь сегодня чтит память преподобного Феодора Освященного и святителя Александра, епископа Иерусалимского. Преподобный Феодор жил в IV веке в Египте, родился в знатной и богатой семье, но в возрасте 14 лет присоединился к монастырю. Став учеником Пахомия Великого, он впоследствии возглавил Тавеннискую обитель и все Фиваидские монастыри. Он был первым священником своей обители и получил имя Освященный за дар чудотворения. Феодор умер в глубокой старости.

Другие события 16 мая:

- 1920: Жанна д'Арк канонизирована Римской католической церковью.

- 1929: В США состоялась первая церемония вручения «Оскара».

- 1966: В Китае объявлено начало «культурной революции».

- 1975: Японка Табеи Дзюнко стала первой женщиной, покорившей Эверест.

- 2004: Украинская певица Руслана Лыжичко победила в песенном конкурсе «Евровидение», набрав 280 баллов.

- 2008: Украина стала 152-м членом Всемирной торговой организации.

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