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16 травня: яке сьогодні свято та головні події

09:55, 16 травня 2024
16 травня в Україні - День вишиванки.
16 травня: яке сьогодні свято та головні події
Джерело фото: bigmir.net
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Кожного третього четверга травня в Україні святкують День вишиванки - свято, спрямоване на збереження національних традицій та культури через популяризацію одного з найвідоміших символів українського національного костюма. Особливих офіційних заходів цього дня не проводять, але щороку українці беруть участь у флешмобі, одягаючись у вишиванки, фотографуються і діляться світлинами в соціальних мережах.

16 травня також відзначають Міжнародний день світла, Міжнародний день мирного співіснування та День біографів.

Православна церква сьогодні вшановує пам'ять преподобного Феодора Освяченого та святителя Олександра, єпископа Єрусалимського. Преподобний Феодор жив у IV столітті в Єгипті, народився у знатній і багатій родині, але у віці 14 років приєднався до монастиря. Ставши учнем Пахомія Великого, він згодом очолив Тавенніську обитель та всі Фіваїдські монастирі. Він був першим священиком своєї обителі і отримав ім'я Освячений за дар дивотворення. Феодор помер у глибокій старості.

Інші події 16 травня:

  • 1920: Жанна д'Арк канонізована Римською католицькою церквою.
  • 1929: У США відбулася перша церемонія вручення "Оскара".
  • 1966: У Китаї оголошено початок "культурної революції".
  • 1975: Японка Табеї Дзюнко стала першою жінкою, яка підкорила Еверест.
  • 2004: Українська співачка Руслана Лижичко перемогла у пісенному конкурсі "Євробачення", набравши 280 балів.
  • 2008: Україна стала 152-м членом Світової організації торгівлі.

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