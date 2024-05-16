Долар падає: який курс валюти в Україні

У банках та обмінниках у порівнянні з євро знижується курс долара.

Джерело фото: Vgorode

У четвер, 16 травня, у банках та обмінних пунктах помітно знижується курс долара. Згідно з інформацією НБУ та моніторингових порталів, офіційні курси іноземних валют на 16 травня 2024 року встановлено на наступному рівні:

долар США — 39,57 грн (-0,11 грн);

євро — 42,85 грн (+0,03 грн);

польський злотий — 10,03 грн (без змін).

Що стосується основних банків:

У ПриватБанку долар коштує 39,40 грн при купівлі (без змін) та 40,00 грн при продажу (без змін).

У Райффайзен Банку курс долара при купівлі складає 39,40 грн (-0,05 грн), а при продажу — 39,93 грн (-0,02 грн).

В Ощадбанку долар коштує 39,60 грн при купівлі (+0,05 грн) та 40,25 грн при продажу (+0,15 грн).

За даними порталу Minfin, в обмінних пунктах долар США коштує 39,90 грн при купівлі (-0,05 грн) та 40,00 грн при продажу (-0,05 грн). Курс євро в обмінниках становить 43,20 грн при купівлі (+0,07 грн) та 43,40 грн при продажу (+0,12 грн).

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