Доллар падает: какой курс валюты в Украине

В банках и обменниках по сравнению с евро снижается курс доллара.

Источник фото: Vgorode

В четверг, 16 мая, в банках и обменных пунктах заметно снижается курс доллара. Согласно информации НБУ и мониторинговых порталов, официальные курсы иностранных валют на 16 мая 2024 года установлены на следующем уровне:

доллар США - 39,57 грн (-0,11 грн);

евро - 42,85 грн (+0,03 грн);

польский злотый - 10,03 грн (без изменений).

Что касается основных банков:

В ПриватБанке доллар стоит 39,40 грн при покупке (без изменений) и 40,00 грн при продаже (без изменений).

В Райффайзен Банке курс доллара при покупке составляет 39,40 грн (-0,05 грн), а при продаже - 39,93 грн (-0,02 грн).

В Ощадбанке доллар стоит 39,60 грн при покупке (+0,05 грн) и 40,25 грн при продаже (+0,15 грн).

По данным портала Minfin, в обменных пунктах доллар США стоит 39,90 грн при покупке (-0,05 грн) и 40,00 грн при продаже (-0,05 грн). Курс евро в обменниках составляет 43,20 грн при покупке (+0,07 грн) и 43,40 грн при продаже (+0,12 грн).

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