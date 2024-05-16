Доллар падает: какой курс валюты в Украине

В четверг, 16 мая, в банках и обменных пунктах заметно снижается курс доллара. Согласно информации НБУ и мониторинговых порталов, официальные курсы иностранных валют на 16 мая 2024 года установлены на следующем уровне:
Что касается основных банков:
По данным портала Minfin, в обменных пунктах доллар США стоит 39,90 грн при покупке (-0,05 грн) и 40,00 грн при продаже (-0,05 грн). Курс евро в обменниках составляет 43,20 грн при покупке (+0,07 грн) и 43,40 грн при продаже (+0,12 грн).
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