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Працівники «Glovo» і «Favbet Tech» отримали відстрочку від призову на військову службу - член Комітету з нацбезпеки Федієнко

10:06, 16 травня 2024
Працівники «Glovo», «Visa», «Favbet Tech» на пів року отримали відстрочку від призову на військову службу.
Працівники «Glovo» і «Favbet Tech» отримали відстрочку від призову на військову службу - член Комітету з нацбезпеки Федієнко
Джерело фото: hvylya.net
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Від мобілізації заброньовано компанії «Glovo», «Visa» і фірми з власниками зі США. Наказ публікує нардеп Олександр Федієнко.

Згідно з документом про бронювання за ТОВ «ФАВБЕТ ТЕК», ДП «ССМ», ТОВ «ВІЗА УКРАЇНА», ТОВ «АГРІ ЧЕЙН» та ТОВ «КОРТ», військовозобов’язаним надається відстрочка від призову на військову службу строком на 6 місяців.

«З усього списку зв'язок з армією має лише одна компанія - «Корт», яка займається розробкою систем РЕБ і безпілотників. В цілому я не проти економічного блокування. Гроші на утримання армії нам потрібні. Але інколи навіть керівники ТЦК не можуть зрозуміти, чому підприємства які випускають дрони, реби, не бронюють, бо не проходять по критеріям, а от такі як у переліку, лист додав, вони вимушені бронювати, закон…», – зазначив нардеп.

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