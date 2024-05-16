В Гельсінській комісії заявили, що США повинні заохочувати Україну бити по території рф, - ISW

Зазначається, що заборона бити по військових цілях в рф підриває здатність України захищатися від наступу окупантів на півночі Харківської області.

Гельсінська комісія США заявила, що Сполучені Штати Америки мають дозволити Україні завдавати ударів американською зброєю по військових об’єктах у прикордонних районах рф. Про це повідомляє Інститут вивчення війни (ISW).

Зазначається, що США повинні "не лише дозволити, але й заохотити" українські сили, щоб ті завдавали ударів по військах рф, що дислокуються і ведуть вогонь з прикордонних районів рф в рамках наступальних операцій на півночі Харківської області.

В ISW наголосили, що удари України по силах у росії, які ведуть та підтримують наступальні наземні операції на півночі Харківської області, за своєю суттю були б оборонними, і характеризувати такі дії як "наступ" було б некоректно.

Аналітики ISW наполягають, що обмеження з боку США можливостей України завдавати ударів по військових об’єктах у рф створили у прикордонних районах рф укриття, звідки російська авіація може завдавати плануючих бомбових і ракетних ударів по українських позиціях і населених пунктах.

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