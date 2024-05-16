У Києві з початку року до ТЦК доставили понад 2300 ухилянтів

За місяць кількість ухилянтів від призову, доставлених до ТЦК, зросла на майже тисячу осіб.

Національна поліція України повідомила, що з початку 2024 року в Києві до територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП) було доставлено 2319 осіб, які ухилялися від призову на військову службу. Це на 903 більше, ніж місяць тому, коли кількість доставлених складала 1416 осіб. Про це повідомили в поліції для ТСН.

За даними правоохоронців, згідно з постановою Кабінету Міністрів України № 1487 від 30 грудня 2022 року, поліцейські за зверненням ТЦК та СП та органів СБУ здійснюють адміністративне затримання та доставку призовників, військовозобов'язаних та резервістів, які вчинили адміністративні правопорушення, передбачені статтями 210 та 210-1 Кодексу України про адміністративні правопорушення.

З початку 2024 року до Головного управління Національної поліції у місті Києві надійшло 5833 звернення щодо розшуку осіб для встановлення їх місця перебування та доставки до військкоматів. Це на 446 більше, ніж станом на місяць тому, коли кількість таких звернень становила 5387.

Таким чином, за майже місяць було знайдено та доставлено до військкоматів майже тисячу осіб, які ухилялися від призову на військову службу.

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