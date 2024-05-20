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Более 600 тысяч военнообязанных уже обновили свои данные — Минобороны

10:40, 20 мая 2024
В Минобороны заявили, что только в приложении «Резерв+» обновили свои данные 260 тысяч военнообязанных.
Более 600 тысяч военнообязанных уже обновили свои данные — Минобороны
Фото: fakty.com.ua
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Представитель Министерства обороны Украины Дмитрий Лазуткин сообщил, что в приложении «Резерв+» обновили свои данные 260 000 военнообязанных — это в 80 раз больше, чем в ЦНАПах. Об этом он сказал в комментарии телеканалу «Киев 24».

«Около 260 тысяч украинцев уточнили свои данные в Резерве+. Больше всего людей обновило. Это в 80 случаев больше, чем в ЦНАПах. Относительно ТЦК, пока нет окончательной статистики, потому что процесс постоянно продолжается», - сказал он.

По его словам, в первый день был промежуток времени, когда одновременно пытались войти в приложение около 700 000 человек. В общей сложности уже авторизовалось 600 000 украинцев.

Ранее стало известно, могут ли вручить повестку военнообязанному после обновления данных в ЦНАПе.

Напомним, Министерство обороны запустило тестирование нового сервиса — электронной очереди в территориальные центры комплектования и социальную поддержку. Заранее записаться можно до 19 ТЦК.

Кроме того, известно, что в приложении Резерв+ появится военно-учетный документ, аналог документов из Дії.

Отметим, что приложение Резерв+, в котором можно обновить данные без визита в ТЦК, уже можно скачать на смартфон. В нем будет электронный аналог военно-электронного документа, аналог документов, которые сейчас доступны в сервисе Дія. 

В то же время, после запуска 18 мая мобильного приложения Резерв+ сотни тысяч граждан пытались авторизоваться в нем, из-за чего периодически возникают сложности с авторизацией.

Ранее в Минобороны сообщили, что в приложении появится военно-учетный документ с информацией из реестра Оберег и он будет иметь такую же юридическую силу, как бумажный.

Также «Судебно-юридическая газета» сообщала, что Кабмин постановлением от 16 мая 2024 г. №559 утвердил Порядок оформления и выдачи военно-учетного документа для призывников, военнообязанных и резервистов, а также новую форму военно-учетного документа.

Отметим, что направление на ВЛК после обновления данных в Электронном кабинете военнообязанного Резерв+ придет не сразу, а в случае необходимости.

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