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Понад 600 тисяч військовозобов’язаних вже оновили свої дані — Міноборони

10:40, 20 травня 2024
У Міноборони заявили, що тільки у застосунку «Резерв+» оновили свої дані 260 000 військовозобов’язаних.
Понад 600 тисяч військовозобов’язаних вже оновили свої дані — Міноборони
Фото: fakty.com.ua
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Речник Міністерства оборони України Дмитро Лазуткін повідомив, що у застосунку «Резерв+» оновили свої дані 260 000 військовозобов’язаних — це у 80 разів більше ніж у ЦНАПах. Про це він сказав у коментарі телеканалу «Київ 24».

Близько 260 тисяч українців уточнили свої дані у Резерві+. Більш за все людей оновило. Це у 80 разі більше, ніж у ЦНАПах. Щодо ТЦК, поки що немає остаточної статистики, бо процес постійно триває», - сказав він.

За його словами, у перший день, був проміжок часу, коли одночасно намагались увійти у додаток близько 700 000 осіб. Загалом вже авторизувалося 600 000 українців.

Раніше стало відомо, чи можуть вручити повістку військовозобов’язаному після оновлення даних у ЦНАПі.

Нагадаємо, Міністерство оборони запустило тестування нового сервісу — електронної черги до територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки. Заздалегідь записатися вже можна до 19 ТЦК. 

Крім того, відомо, що у застосунку Резерв+ з’явиться військово-обліковий документ, аналог документів з Дії.

Зауважимо, що застосунок Резерв+, у якому можна оновити дані без візиту до ТЦК, вже можна завантажити на смартфон. В ньому буде електронний аналог військово-електронного документа, аналог документів, які зараз доступні у сервісі Дія.

Водночас, після запуску 18 травня мобільного застосунку Резерв+ сотні тисяч громадян намагалися авторизуватися в ньому, через що періодично виникають труднощі з авторизацією.

Раніше в Міноборони повідомили, що у застосунку з’явиться військово-обліковий документ з інформацією з реєстру Оберіг і він матиме таку ж юридичну силу, як паперовий.

Також «Судово-юридична газета» повідомляла, що Кабмін постановою від 16 травня 2024 р. №559 затвердив Порядок оформлення та видачі військово-облікового документа для призовників, військовозобов’язаних та резервістів, а також нову форму військово-облікового документа.

Зазначимо, що направлення на ВЛК після оновлення даних в Електронному кабінеті військовозобов’язаного Резерв+ прийде не відразу, а згодом у разі потреби.

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