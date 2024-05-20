Понад 43 тисяч ФОПів з початку року відкрили жінки – рекордний показник за останні роки

У яких сферах найчастіше відкривають бізнес жінки.

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За даними Єдиного державного реєстру за перший квартал 2024 року жінки створили 43 554 нових ФОПів. Як повідомляє «Опендатабот», це більше половини — 59% — від загальної кількості нових справ та рекордний показник за останні роки. Для порівняння, у 2021 році частка жінок складала 51% від загальної кількості новостворених ФОПів. Чоловіки ж відкрили 30 496 нових справ за перший квартал цього року.

У аналітиці сказано, що найчастіше жінки-фопи обирають для своєї діяльності роздрібну торгівлю (68% жінок та 32% чоловіків), надання інших індивідуальних послуг (89% жінок та 11% чоловіків) та інформаційних послуг (63% жінок та 37% чоловіків).

У той же час чоловіки частіше обирають для себе комп’ютерне програмування (58% чоловіків та 42% жінок) та оптову торгівлю (52% чоловіків та 48% жінок).

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