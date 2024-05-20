Практика судів
  1. Суспільство

Графіки стабілізаційних відключень: у ДТЕК пояснили, що означають кольори

16:26, 20 травня 2024
Графік стабілізаційних відключень складається з 3 категорій.
Графіки стабілізаційних відключень: у ДТЕК пояснили, що означають кольори
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У ДТЕК Київські електромережі пояснили, що означають кольори у графіках стабілізаційних відключень.

Щоб зрозуміти, коли буде світло треба ввести на сайті свої дані - вулицю і номер будинку у відповідні поля. Далі з’явиться графік стабілізаційних відключень конкретно за вашою адресою.

Він складається з 3 категорій:

1. «Білий колір на графіку – світло є. Періоди, коли ми гарантуємо наявність світла.

2. Сірий колір - світла немає. Періоди, коли відключення буде відбуватись гарантовано для того, аби збалансувати енергосистему.

3. Світло-сірий колір – можливі відключення. Періоди, коли відключення може застосовуватися, якщо дисбаланс в енергосистемі буде збільшуватися. В ці періоди рекомендуємо знижувати споживання електроенергії та не користуватися ліфтами», - заявили у компанії.

У ДТЕК додають, що ці графіки актуальні тільки тоді, коли введені стабілізаційні відключення і лише в той проміжок часу, коли вони діють.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Читайте також

Відповідальності за порушення правил військового обліку не уникнути – ефір на Право ТВ

Стрічка новин

Блоги
Публікації
У разі невидання начальником держадміністрації розпорядження про заходи мобілізації керівник ТЦК невідкладно інформуватиме Генштаб

У разі невидання протягом двох днів з будь-яких причин начальником обласної, Київської міської держадміністрації розпорядження про проведення заходів мобілізації таке розпорядження видає керівник ТЦК та невідкладно доводить його до виконавців, а також інформує про ігнорування Генштаб.

Комісія, куди входить ТЦК, зможе скасувати раніше прийняте рішення про надання відстрочки у разі втрати підстав

Заяву про відстрочку військовозобов’язані подаватимуть особисто голові комісії ТЦК, а ТЦК перевірятиме підстави відстрочки.

Хто має право вручати повістки на вулиці та як складається акт про відмову від повістки

Новий порядок чітко розмежовує, хто має право вручати повістки на вулиці, хто – на місці роботи чи навчання, або за місцем проживання.

Витрачати час на ручне заповнення повісток ТЦК не буде потреби – вони зможуть формуватися засобами Реєстру «Оберіг»

Заповнені повістки зможуть формуватися автоматично за допомогою Єдиного державного реєстру призовників, військовозобов’язаних та резервістів «Оберіг».

Розсилати повістки поштою будуть з середини липня, коли мине 60 днів на оновлення військово-облікових даних

Стало відомо, коли ТЦК зможе надсилати повістки поштою і вони будуть вважатися врученими у разі проставлення відмітки про відсутність особи за адресою.

Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
Відповідальності за порушення правил військового обліку не уникнути – ефір на Право ТВ
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Олександр Прилипчук
    Олександр Прилипчук
    суддя Сумського окружного адміністративного суду