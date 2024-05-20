Графіки стабілізаційних відключень: у ДТЕК пояснили, що означають кольори

Графік стабілізаційних відключень складається з 3 категорій.

У ДТЕК Київські електромережі пояснили, що означають кольори у графіках стабілізаційних відключень.

Щоб зрозуміти, коли буде світло треба ввести на сайті свої дані - вулицю і номер будинку у відповідні поля. Далі з’явиться графік стабілізаційних відключень конкретно за вашою адресою.

Він складається з 3 категорій:

1. «Білий колір на графіку – світло є. Періоди, коли ми гарантуємо наявність світла.

2. Сірий колір - світла немає. Періоди, коли відключення буде відбуватись гарантовано для того, аби збалансувати енергосистему.

3. Світло-сірий колір – можливі відключення. Періоди, коли відключення може застосовуватися, якщо дисбаланс в енергосистемі буде збільшуватися. В ці періоди рекомендуємо знижувати споживання електроенергії та не користуватися ліфтами», - заявили у компанії.

У ДТЕК додають, що ці графіки актуальні тільки тоді, коли введені стабілізаційні відключення і лише в той проміжок часу, коли вони діють.

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