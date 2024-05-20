Іспанія відкликала посла з Аргентини після висловлювань президента Хав'єра Мілея

Хав'єр Мілей назвав дружину іспанського прем'єр-міністра Педро Санчеса «корумпованою».

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МЗС Іспанії відкликало свого посла в Буенос-Айресі для консультацій після висловлювань президента Аргентини Хав'єра Мілея на адресу дружини іспанського прем'єр-міністра Педро Санчеса. Про це повідомляє «Reuters».

Як зазначається, під час мітингу в Мадриді, організованого ультраправою партією Vox, Мілей назвав дружину Санчеса Бегону Гомес «корумпованою».

Міністр закордонних справ Іспанії Хосе Мануель Альбарес заявив, що очікує вибачень від аргентинського лідера. Він також заявив, що «своєю поведінкою Мілей довів відносини між Іспанією та Аргентиною до найсерйознішого стану в новітній історії».

Інші іспанські урядовці також засудили виступ Мілея, у якому він назвав соціалізм «проклятим і канцерогенним».

У квітні суд у Мадриді заявив, що розглядає звинувачення у зловживанні впливом і корупції, висунуті в приватній скарзі проти дружини Санчеса групою антикорупційних активістів Manos Limpias («Чисті руки»).

Згодом прокуратура Мадрида заявила, що подала апеляцію на закриття справи через відсутність доказів.

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