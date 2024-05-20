Испания отозвала посла из Аргентины после высказываний президента Хавьера Милея

Хавьер Милей назвал жену испанского премьер-министра Педро Санчеса «коррумпированной».

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МИД Испании отозвало своего посла в Буэнос-Айресе для консультаций после высказываний президента Аргентины Хавьера Милея в адрес супруги испанского премьер-министра Педро Санчеса. Об этом сообщает «Reuters».

Как отмечается, во время митинга в Мадриде, организованного ультраправой партией Vox, Милей назвал жену Санчеса Бегону Гомес «коррумпированной».

Министр иностранных дел Испании Хосе Мануэль Альбарес заявил, что ожидает извинений от аргентинского лидера. Он также заявил, что «своим поведением Милей довел отношения между Испанией и Аргентиной до самого серьезного положения в новейшей истории».

Другие испанские чиновники также осудили выступление Милея, в котором он назвал социализм «проклятым и канцерогенным».

В апреле суд в Мадриде заявил, что рассматривает обвинения в злоупотреблении влиянием и коррупции, выдвинутые в частной жалобе против супруги Санчеса группой антикоррупционных активистов Manos Limpias («Чистые руки»).

Впоследствии прокуратура Мадрида заявила, что подала апелляцию на закрытие дела из-за отсутствия доказательств.

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