Графики стабилизационных отключений: в ДТЭК объяснили, что означают цвета

График стабилизационных отключений состоит из 3 категорий.

В ДТЭК Киевские электросети объяснили, что означают цвета в графиках стабилизационных отключений.

Чтобы понять, когда будет свет нужно ввести на сайте свои данные – улицу и номер дома в соответствующие поля. Далее появится график стабилизационных отключений непосредственно по вашему адресу.

Он состоит из 3 категорий:

«1. Белый цвет на графике – свет есть. Периоды, когда мы гарантируем наличие света.

2. Серый цвет – света нет. Периоды, когда отключение будет происходить гарантированно для того, чтобы сбалансировать энергосистему.

3. Светло-серый цвет – возможные отключения. Периоды, когда отключение может быть применено, если дисбаланс в энергосистеме будет увеличиваться. В эти периоды рекомендуется снижать потребление электроэнергии и не пользоваться лифтами», - заявили в компании.

В ДТЭК добавляют, что эти графики актуальны только тогда, когда введены стабилизационные отключения и только в промежуток времени, когда они действуют.

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