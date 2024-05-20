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Более 43 тысяч ФЛП с начала года открыли женщины – рекордный показатель за последние годы

11:56, 20 мая 2024
В каких областях чаще всего открывают бизнес женщины.
Более 43 тысяч ФЛП с начала года открыли женщины – рекордный показатель за последние годы
Источник фото: СМИ
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По данным Единого государственного реестра за первый квартал 2024 года женщины создали 43 554 новых ФЛП. Как сообщает «Опендатабот», это более половины — 59% — от общего количества новых дел и рекордный показатель за последние годы. Для сравнения, в 2021 году доля женщин составляла 51% от общего количества новосозданых ФЛП. Мужчины же открыли 30 496 новых дел за первый квартал этого года.

В аналитике говорится, что чаще всего женщины-флп выбирают для своей деятельности розничную торговлю (68% женщин и 32% мужчин), предоставление других индивидуальных услуг (89% женщин и 11% мужчин) и информационных услуг (63% женщин и 37% мужчин).

В то же время мужчины чаще выбирают для себя компьютерное программирование (58% мужчин и 42% женщин) и оптовую торговлю (52% мужчин и 48% женщин).

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