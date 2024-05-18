Практика судов
  1. В Украине

Приложение Резерв+, в котором можно обновить данные без визита в ТЦК, уже можно скачать на смартфон

08:17, 18 мая 2024
С его помощью можно дистанционно уточнить учетные данные без визита в территориальный центр комплектования.
Приложение Резерв+, в котором можно обновить данные без визита в ТЦК, уже можно скачать на смартфон
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Приложение, с помощью которого военнообязанные могут в электронном виде обновить свои данные без визита в ТЦК, уже можно скачать в Украине.

Он уже появился в доступе и скачать его можно для операционной системы IOS ЗДЕСЬ, а для Android ЗДЕСЬ.

Как информируют в описании, «Резерв+» – это приложение от Министерства обороны Украины, в котором можно удобно и быстро обновить персональные данные без визита в ТЦК.

Чтобы получить доступ к данным о себе, нужно сделать два простых шага:

  • Авторизироваться с помощью BankID
  • Внести актуальные контакты: мобильный номер, электронная почта и адрес проживания.

После этого граждане увидят, какая информация о них есть в реестре Оберег – есть ли отсрочка, бронирование, находится ли лицо в розыске и т.д.

«Украинцы, проживающие за границей, тоже должны обновить информацию до 16 июля во избежание нарушений и штрафов», - отмечают там.

Впоследствии в Минобороны обещают, что в приложении появится военно-учетный документ с информацией из реестра Оберег. Он будет иметь такую же юридическую силу, как бумажный.

Как писала «Судебно-юридическая газета», военного билета в Дії не будет – в постановлении Кабмина предусматривается только такая техническая возможность.

Кроме того, ранее «Судебно-юридическая газета» сообщала, что Кабмин постановлением от 16 мая 2024 г. №559 утвердил Порядок оформления и выдачи военно-учетного документа для призывников, военнообязанных и резервистов, а также новую форму военно-учетного документа.

Отметим, что направление на ВЛК после обновления данных в Электронном кабинете военнообязанного Резерв+ придет не сразу, а в случае необходимости.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Читайте также

Ответственности за нарушение правил военного учета не избежать – эфир на Право ТВ

Лента новостей

Блоги
Публикации
Мужчины, получающие второе высшее образование, сохраняют право на отсрочку до конца учебного года – закон о мобилизации

Аспиранты получат отсрочку от мобилизации, а получающие второе высшее образование – нет.

Мужчины за рубежом для подачи заявки на выдачу паспорта должны будут сформировать электронный военно-учетный документ – МИД

Возможность подать военно-учетный документ в бумажном виде для получения консульских услуг будет только до 18 июня, далее – только электронный.

Административный или «уголовный» штраф или лишение свободы – какие наказания предусмотрены за нарушение военного учета и закона о мобилизации

Кроме статьи 336 Уголовного кодекса, регулирующей уклонение от призыва и предусматривающей наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 5 лет, в УК есть также статья 337, предусматривающая отдельную уголовную ответственность за уклонение от военного учета.

Автомобили, стоящие на учете в ТЦК, запретили перемещать в другие области – закон о мобилизации

Граждане и бизнес больше не могут перемещать автомобили, состоящие на военном учете в ТЦК, за пределы Украины и других областей, передавать права собственности на них юридическим или физическим лицам, сдавать в аренду, предоставлять их как предмет залога.

Владимир Зеленский изменил порядок регистрации нормативно-правовых актов СБУ

Фактически из Указа 2007 года убрали фигуру Уполномоченного Президента по контролю за деятельностью СБУ, на которого были возложены функции регистрации нормативно-правовых актов СБУ и обеспечение включения их в Единый государственный реестр.

Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
Ответственности за нарушение правил военного учета не избежать – эфир на Право ТВ
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Надія Андрусик
    Надія Андрусик
    суддя Господарського суду Тернопільської області
  • Ярослав Василенко
    Ярослав Василенко
    суддя Шостого апеляційного адміністративного суду
  • Валентин Сердюк
    Валентин Сердюк
    суддя Верховного Суду у Касаційному цивільному суді
  • Ігор Бахаєв
    Ігор Бахаєв
    суддя Мелітопольського міськрайонного суду Запорізької області