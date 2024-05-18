Приложение Резерв+, в котором можно обновить данные без визита в ТЦК, уже можно скачать на смартфон

С его помощью можно дистанционно уточнить учетные данные без визита в территориальный центр комплектования.

Приложение, с помощью которого военнообязанные могут в электронном виде обновить свои данные без визита в ТЦК, уже можно скачать в Украине.

Он уже появился в доступе и скачать его можно для операционной системы IOS ЗДЕСЬ, а для Android ЗДЕСЬ.

Как информируют в описании, «Резерв+» – это приложение от Министерства обороны Украины, в котором можно удобно и быстро обновить персональные данные без визита в ТЦК.

Чтобы получить доступ к данным о себе, нужно сделать два простых шага:

Авторизироваться с помощью BankID

Внести актуальные контакты: мобильный номер, электронная почта и адрес проживания.

После этого граждане увидят, какая информация о них есть в реестре Оберег – есть ли отсрочка, бронирование, находится ли лицо в розыске и т.д.

«Украинцы, проживающие за границей, тоже должны обновить информацию до 16 июля во избежание нарушений и штрафов», - отмечают там.

Впоследствии в Минобороны обещают, что в приложении появится военно-учетный документ с информацией из реестра Оберег. Он будет иметь такую же юридическую силу, как бумажный.

Как писала «Судебно-юридическая газета», военного билета в Дії не будет – в постановлении Кабмина предусматривается только такая техническая возможность.

Кроме того, ранее «Судебно-юридическая газета» сообщала, что Кабмин постановлением от 16 мая 2024 г. №559 утвердил Порядок оформления и выдачи военно-учетного документа для призывников, военнообязанных и резервистов, а также новую форму военно-учетного документа.

Отметим, что направление на ВЛК после обновления данных в Электронном кабинете военнообязанного Резерв+ придет не сразу, а в случае необходимости.

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