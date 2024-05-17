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Кабмин утвердил порядок вручения повесток, согласно которому повестка будет считаться врученной в случае проставления в почтовом сообщении отметки об отсутствии адресата

21:49, 17 мая 2024
Правительство утвердило Порядок проведения призыва граждан на военную службу, регулирующий по-новому порядок вручения повесток – день проставления в почтовом сообщении отметки об отсутствии лица по адресу задекларированного или зарегистрированного места жительства, если это лицо не уведомило ТЦК про другой адрес места жительства будет считаться надлежащим уведомлением.
Кабмин утвердил порядок вручения повесток, согласно которому повестка будет считаться врученной в случае проставления в почтовом сообщении отметки об отсутствии адресата
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Кабмин постановлением от 16 мая 2024 г. №560 утвердил Порядок проведения призыва граждан на военную службу во время мобилизации на особый период.

Опубликовало Правительство данное постановление вечером 17 мая, накануне вступления в силу закона об усилении мобилизации 10449. Оно насчитывает около 80 страниц.

Настоящий Порядок определяет, в частности, порядок вручения повесток. А именно, в нем прописали, что надлежащим подтверждением оповещения резервиста или военнообязанного о вызове в районный (городской) ТЦК является:

в случае вручения повестки – личная подпись о получении повестки, видеозапись вручения повестки или ознакомление с ее содержанием, в том числе видеозапись доказывания акта отказа от получения повестки, а также видеозапись отказа резервиста или военнообязанного в общении с лицом, уполномоченным вручать повестки;

при отправке повестки средствами почтовой связи:

  • день получения такой почтовой отправки лицом, подтверждаемым информацией и/или документами от почтового оператора;
  • день проставления в почтовом сообщении отметки об отказе получить почтовое отправление или день проставления отметки об отсутствии лица по адресу места жительства лица, уведомленного этим лицом территориальному центру комплектования и социальной поддержки при уточнении своих учетных данных;
  • день проставления в почтовом сообщении отметки об отказе получить почтовое отправление или день проставления отметки об отсутствии лица по адресу задекларированного/зарегистрированного места жительства в установленном законом порядке, если это лицо не уведомило территориальный центр комплектования и социальную поддержки о другом адресе места жительства.

То есть, в соответствии с пунктом 41 Порядка проставление, что лицо отсутствует по адресу, в почтовом уведомлении также будет надлежащим уведомлением о том, что лицо было уведомлено ТЦК.

В дальнейшем, как ранее писала «Судебно-юридическая газета», может быть задействован механизм заочных штрафов (без составления протокола в присутствии лица) и, соответственно, открытие исполнительного производства и блокирование счетов в случае неуплаты штрафа. Это предусмотрено подписанным Президентом 17 мая законопроектом 10 379. Также в Уголовном кодексе предусмотрена статья 337 за уклонение от военного учета.

Автор: Наталья Мамченко

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Кабмин утвердил порядок вручения повесток, согласно которому повестка будет считаться врученной в случае проставления в почтовом сообщении отметки об отсутствии адресата

Правительство утвердило Порядок проведения призыва граждан на военную службу, регулирующий по-новому порядок вручения повесток – день проставления в почтовом сообщении отметки об отсутствии лица по адресу задекларированного или зарегистрированного места жительства, если это лицо не уведомило ТЦК про другой адрес места жительства будет считаться надлежащим уведомлением.

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