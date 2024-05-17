Кабмин утвердил порядок вручения повесток, согласно которому повестка будет считаться врученной в случае проставления в почтовом сообщении отметки об отсутствии адресата

Кабмин постановлением от 16 мая 2024 г. №560 утвердил Порядок проведения призыва граждан на военную службу во время мобилизации на особый период.
Опубликовало Правительство данное постановление вечером 17 мая, накануне вступления в силу закона об усилении мобилизации 10449. Оно насчитывает около 80 страниц.
Настоящий Порядок определяет, в частности, порядок вручения повесток. А именно, в нем прописали, что надлежащим подтверждением оповещения резервиста или военнообязанного о вызове в районный (городской) ТЦК является:
в случае вручения повестки – личная подпись о получении повестки, видеозапись вручения повестки или ознакомление с ее содержанием, в том числе видеозапись доказывания акта отказа от получения повестки, а также видеозапись отказа резервиста или военнообязанного в общении с лицом, уполномоченным вручать повестки;
при отправке повестки средствами почтовой связи:
То есть, в соответствии с пунктом 41 Порядка проставление, что лицо отсутствует по адресу, в почтовом уведомлении также будет надлежащим уведомлением о том, что лицо было уведомлено ТЦК.
В дальнейшем, как ранее писала «Судебно-юридическая газета», может быть задействован механизм заочных штрафов (без составления протокола в присутствии лица) и, соответственно, открытие исполнительного производства и блокирование счетов в случае неуплаты штрафа. Это предусмотрено подписанным Президентом 17 мая законопроектом 10 379. Также в Уголовном кодексе предусмотрена статья 337 за уклонение от военного учета.
Автор: Наталья Мамченко
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