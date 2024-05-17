Почему необходимо бронировать ІТ-работников от мобилизации, – объяснил Федоров

Михаил Федоров: ІТ-работников следует бронировать от мобилизации для поддержки экономики Украины и оборонных инноваций.

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Министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров объяснил обязательность бронирования ІТ-работников от мобилизации, подчеркивая важность их вклада в наполнение бюджета страны.

По его словам, украинской экономике необходимо обеспечить продолжение роста, а ІТ-сектор играет ключевую роль в этом. Сейчас в сфере IT работает более 300 тысяч сотрудников, но только 1,5% из них являются забронированными.

"Доля ІТ в ВВП страны почти 5%. В прошлом году от сферы в госбюджет поступило 20,8 млрд гривен налогов. Это на 3,1 млрд гривен больше, чем в 2022 году. Один ИТ-специалист, который работает, создает и сохраняет почти три рабочих места в экономике", - рассказал он.

Министр также отметил, что компании, которые подаются на бронирование, имеют особый статус правительственной поддержки из-за их значимости для экономики. Критерии для получения этого статуса включают величину средней зарплаты, отсутствие долгов перед государственным бюджетом, а также объемы уплаченных налогов.

Федоров отметил, что оборонные инновации также важны для национальной безопасности и экономики. В Дія.City, специализированную платформу для развития ІТ-сферы, входит около 150 резидентов, которые разрабатывают оборонные технологии.

"Имеет значение каждый бизнес, который сохраняет рабочие места и помогает обеспечивать нормальность жизни. Спасибо всем, кто защищает нас на поле боя, кто работает на экономику, кто создает рабочие места и наполняет бюджет", - подытожил он.

Сейчас к бронированию согласно приказу подано только 54 IT-специалиста, однако Министерство цифровой трансформации активно способствует развитию и обеспечению безопасности этой стратегически важной отрасли.

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