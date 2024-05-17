Чому необхідно бронювати ІТ-працівників від мобілізації, – пояснив Федоров

Михайло Федоров: ІТ-працівників слід бронювати від мобілізації для підтримки економіки України та оборонних інновацій.

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Міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров пояснив обов'язковість бронювання ІТ-працівників від мобілізації, підкреслюючи важливість їхнього внеску у наповнення бюджету країни.

За його словами, українській економіці необхідно забезпечити продовження зростання, а ІТ-сектор грає ключову роль у цьому. Зараз у сфері IT працює понад 300 тисяч співробітників, але лише 1,5% з них є заброньованими.

«Частка ІТ у ВВП країни майже 5%. Торік від сфери до держбюджету надійшло 20,8 млрд гривень податків. Це на 3,1 млрд гривень більше, ніж у 2022 році. Один ІТ-спеціаліст, який працює, створює та зберігає майже три робочі місця в економіці», – розповів він.

Міністр також наголосив, що компанії, які подаються на бронювання, мають особливий статус урядової підтримки через їхню значущість для економіки. Критерії для отримання цього статусу включають величину середньої зарплати, відсутність боргів перед державним бюджетом, а також обсяги сплачених податків.

Федоров зазначив, що оборонні інновації також важливі для національної безпеки та економіки. До Дія.City, спеціалізованої платформи для розвитку ІТ-сфери, входить близько 150 резидентів, які розробляють оборонні технології.

«Має значення кожен бізнес, який зберігає робочі місця й допомагає забезпечувати нормальність життя. Дякую всім, хто захищає нас на полі бою, хто працює на економіку, хто створює робочі місця та наповнює бюджет», - підсумував він.

Наразі до бронювання згідно з наказом подано лише 54 IT-спеціалісти, проте Міністерство цифрової трансформації активно сприяє розвитку і забезпеченню безпеки цієї стратегічно важливої галузі.

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