Срібло подорожчало до рекордних $30 за унцію – найвища ціна за останні 11 років

У 2025 році срібло подорожчало на 29%.

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У п’ятницю, 17 травня, вартість срібла досягла $30 за унцію, що стало найвищим показником з 2013 року. Про це повідомляє Bloomberg.

За матеріалом агентства, такий стрімкий підйом ціни срібла свідчить про його найбільше зростання ціни за останні 11 років, зрісши на 4,2% до 30,81 долара за унцію.

Інформаційне агентство зауважує, що в цьому році вартість срібла зросла на 29%, випередивши навіть золото, тим самим ставши одним з найефективніших товарів базових сировин. Проте, варто зазначити, що золото залишається дорожчим за срібло.

«Ці два дорогоцінні метали рухаються значною мірою в тандемі, оскільки обидва пропонують схожі властивості макро- та валютного хеджування. На тлі рекордних обсягів купівлі золота центральними банками, роздрібного інтересу в Китаї та відродження ставок на зниження відсоткових ставок у США срібло також не залишилося осторонь від цієї тенденції», - йдеться в матеріалі.

Bloomberg також зауважує, що підйом ціни на срібло відбувається на тлі зростаючого інтересу інвесторів, покращеного макроекономічного клімату та очікуваного дефіциту на ринку.

За даними Інституту срібла, цей дорогоцінний метал важливий компонент сонячних панелей, тому очікується, що його використання у цій сфері досягне рекордних показників у цьому році.

«На цьому тлі ринок уже четвертий рік поспіль відчуває дефіцит, а цьогорічний дефіцит вважається другим за величиною в історії», - додають у матеріалі.

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