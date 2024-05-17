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Серебро подорожало до рекордных $30 за унцию – самая высокая цена за последние 11 лет

21:32, 17 мая 2024
В 2025 году серебро подорожало на 29%.
Серебро подорожало до рекордных $30 за унцию – самая высокая цена за последние 11 лет
Источник фото: informator
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В пятницу, 17 мая, стоимость серебра достигла $30 за унцию, что стало самым высоким показателем с 2013 года. Об этом сообщает Bloomberg.

По материалу агентства, такой стремительный подъем цены серебра свидетельствует о его наибольшем росте цены за последние 11 лет, выросши на 4,2% до 30,81 доллара за унцию.

Информационное агентство отмечает, что в этом году стоимость серебра выросла на 29%, опередив даже золото, тем самым став одним из самых эффективных товаров базовых сырьевых ресурсов. Однако, стоит отметить, что золото остается дороже серебра.

"Эти два драгоценных металла движутся в значительной степени в тандеме, поскольку оба предлагают схожие свойства макро- и валютного хеджирования. На фоне рекордных объемов покупки золота центральными банками, розничного интереса в Китае и возрождения ставок на снижение процентных ставок в США серебро также не осталось в стороне от этой тенденции", - говорится в материале.

Bloomberg также отмечает, что подъем цены на серебро происходит на фоне растущего интереса инвесторов, улучшенного макроэкономического климата и ожидаемого дефицита на рынке.

По данным Института серебра, этот драгоценный металл важный компонент солнечных панелей, поэтому ожидается, что его использование в этой сфере достигнет рекордных показателей в этом году.

"На этом фоне рынок уже четвертый год подряд испытывает дефицит, а нынешний дефицит считается вторым по величине в истории", - добавляют в материале.

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