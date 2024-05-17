Президент Володимир Зеленський підписав закон про заочні штрафи за порушення військового обліку до 25,5 тисяч грн для громадян та 59,5 тисяч – для бізнесу

Президент Володимир Зеленський 17 травня підписав закон (законопроект 10379), за яким осіб, які не стали на військовий облік чи не оновили дані, не з’явилися за викликом у ТЦК, зможуть оштрафувати заочно. Так, протокол, на підставі якого потім виноситься постанова ТЦК, пропонують не складати за умови наявності у ТЦК підтвердних документів про отримання виклику.
Штрафи також будуть збільшені. Мінімальний штраф за статтею 210 КУпАП за порушення призовниками, військовозобов’язаними, резервістами правил військового обліку складатиме 17 тисяч грн, максимальний – 25,5 тисяч грн.
При цьому збільшаться штрафи і для бізнесу, який порушує законодавство про мобілізацію.
Так, у статті 210-1 штраф за порушення законодавства про оборону, мобілізаційну підготовку та мобілізацію буде складати для громадян від 17 тис. грн до 25,5 тисяч грн, а для посадових осіб органів державної влади, органів місцевого самоврядування, юридичних осіб та громадських об’єднань – від 34 тисяч грн до 59,5 тисяч грн.
У комплексі з іншим законом про цифровізацію військового обліку, який вже набув сили у квітні (законопроект 10062) і дозволяє збір широкого кола персональних даних стосовно людини в автоматичному режимі в одну «електронну справу» в Реєстрі військовозобов’язаних «Оберіг», це дозволять швидко ідентифікувати велику кількість порушників і поповнити бюджет.
Зокрема, наразі «Оберіг» вже автоматично отримує інформацію з реєстру Державної податкової служби.
Отже, якщо особа працює на певному підприємстві, офіційно працевлаштована і не стоїть на військовому обліку чи ігнорує повістки, то система зможе її швидко виявити.
Якщо така особа не реагуватиме на виклик ТЦК, її згодом зможуть оштрафувати, внести до реєстру боржників, а у разі несплати штрафу заблокувати рахунки.
Нагадаємо, вже зараз реєстр військовозобов’язаних «Оберіг» обмінюється даними з реєстрами Державної податкової служби, Державної реєстрації актів цивільного стану, Державної судової адміністрації, Державної прикордонної служби, Міносвіти, Державної міграційної служби. У процесі під’єднання реєстр Пенсійного фонду, звідки потраплять дані про досвід роботи людини, у якій галузі вона працювала та чим займалася.
Зокрема, прикордонна служба вже зараз має можливість звіритися з даними реєстру військовозобов’язаних, коли людина виїжджає за кордон.
Новий закон статтю 258 КУпАП доповнює новою частиною, за якою протокол не складається у разі вчинення під час воєнного стану адміністративних правопорушень, передбачених статтями 210, 210-1 КУпАП, розгляд яких віднесено до компетенції ТЦК, якщо особа не з’явилася без поважних причин або не повідомила причину неприбуття на виклик ТЦК, будучи належним чином повідомленою про дату, час і місце виклику, та за наявності у ТЦК підтвердних документів про отримання особою виклику.
Разом із тим, у ТЦК мають бути підтвердні документи про отримання виклику. Які саме це документи – у законопроекті не конкретизовано.
Автор: Наталя Мамченко
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