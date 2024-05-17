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Президент Володимир Зеленський підписав закон про заочні штрафи за порушення військового обліку до 25,5 тисяч грн для громадян та 59,5 тисяч – для бізнесу

14:49, 17 травня 2024
Військовозобов’язаним, які не стали на облік, не оновили дані, не з’явилися за повісткою зможуть виписати штраф заочно, відкрити виконавче провадження та заблокувати рахунок.
Президент Володимир Зеленський підписав закон про заочні штрафи за порушення військового обліку до 25,5 тисяч грн для громадян та 59,5 тисяч – для бізнесу
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Президент Володимир Зеленський 17 травня підписав закон (законопроект 10379), за яким осіб, які не стали на військовий облік чи не оновили дані, не з’явилися за викликом у ТЦК, зможуть оштрафувати заочно. Так, протокол, на підставі якого потім виноситься постанова ТЦК, пропонують не складати за умови наявності у ТЦК підтвердних документів про отримання виклику.

Штрафи також будуть збільшені. Мінімальний штраф за статтею 210 КУпАП за порушення призовниками, військовозобов’язаними, резервістами правил військового обліку складатиме 17 тисяч грн, максимальний – 25,5 тисяч грн.

При цьому збільшаться штрафи і для бізнесу, який порушує законодавство про мобілізацію.

Так, у статті 210-1 штраф за порушення законодавства про оборону, мобілізаційну підготовку та мобілізацію буде складати для громадян від 17 тис. грн до 25,5 тисяч грн, а для посадових осіб органів державної влади, органів місцевого самоврядування, юридичних осіб та громадських об’єднань – від 34 тисяч грн до 59,5 тисяч грн.

У комплексі з іншим законом про цифровізацію військового обліку, який вже набув сили у квітні (законопроект 10062) і дозволяє збір широкого кола персональних даних стосовно людини в автоматичному режимі в одну «електронну справу» в Реєстрі військовозобов’язаних «Оберіг», це дозволять швидко ідентифікувати велику кількість порушників і поповнити бюджет.

Зокрема, наразі «Оберіг» вже автоматично отримує інформацію з реєстру Державної податкової служби.

Отже, якщо особа працює на певному підприємстві, офіційно працевлаштована і не стоїть на військовому обліку чи ігнорує повістки, то система зможе її швидко виявити.

Якщо така особа не реагуватиме на виклик ТЦК, її згодом зможуть оштрафувати, внести до реєстру боржників, а у разі несплати штрафу заблокувати рахунки.

Нагадаємо, вже зараз реєстр військовозобов’язаних «Оберіг» обмінюється даними з реєстрами Державної податкової служби, Державної реєстрації актів цивільного стану, Державної судової адміністрації, Державної прикордонної служби, Міносвіти, Державної міграційної служби. У процесі під’єднання реєстр Пенсійного фонду, звідки потраплять дані про досвід роботи людини, у якій галузі вона працювала та чим займалася.

Зокрема, прикордонна служба вже зараз має можливість звіритися з даними реєстру військовозобов’язаних, коли людина виїжджає за кордон.

Новий закон статтю 258 КУпАП доповнює новою частиною, за якою протокол не складається у разі вчинення під час воєнного стану адміністративних правопорушень, передбачених статтями 210, 210-1 КУпАП, розгляд яких віднесено до компетенції ТЦК, якщо особа не з’явилася без поважних причин або не повідомила причину неприбуття на виклик ТЦК, будучи належним чином повідомленою про дату, час і місце виклику, та за наявності у ТЦК підтвердних документів про отримання особою виклику.

Разом із тим, у ТЦК мають бути підтвердні документи про отримання виклику. Які саме це документи – у законопроекті не конкретизовано.

Автор: Наталя Мамченко

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