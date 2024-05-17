Україна націоналізувала дві російські літаки вартістю 10 млн євро

Рішенням суду націоналізовано майно російської авіакомпанії «Ростех».

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Вищий антикорупційний суд України задовольнив позов про націоналізацію майна, яке належить найбільшій російській авіакомпанії «Ростех». Про це повідомив Офіс генерального прокурора.

Суд ухвалив рішення про націоналізацію двох пасажирських літаків АН148-100Е загальною вартістю 10 мільйонів євро, які перейшли у власність держави. До повномасштабного вторгнення росії ці літаки були орендовані колишнім українським авіаперевізником для виконання чартерних рейсів всередині країни.

За даними слідства, літаки були на балансі офшорної компанії, що входить до структури «Ростеху». Російська корпорація є одним з найбільших виробників озброєнь для військових формувань держави-агресора, що воюють проти України.

Досудове розслідування за фактами пособництва державі-агресору та колабораційної діяльності здійснюється Службою безпеки України під процесуальним керівництвом Офісу Генерального прокурора за статтями 111-2 та 111-1 Кримінального кодексу України.

За матеріалами кримінального провадження Міністерство юстиції України подало позов про націоналізацію майна держави-агресора.

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