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Авіакомпанія Lufthansa подала до суду на активістів: вимагає компенсувати 740 тисяч євро

15:02, 17 травня 2024
Компанія хоче отримати від активістів компенсацію за блокування аеропортів.
Авіакомпанія Lufthansa подала до суду на активістів: вимагає компенсувати 740 тисяч євро
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Авіакомпанія Lufthansa Group звернулася до суду і вимагає стягнути з кліматичних активістів, які блокували аеропорти в Німеччині, 740 000 євро, передає Bild.

«Ми направили обвинуваченим лист із проханням виплатити компенсацію. Усі обвинувачені відкинули наше прохання. Тому зараз готується позов про відшкодування збитків», - заявили в компанії.

В авіакомпанії підрахували, скільки їй коштували скасування, затримки та зміни маршрутів через те, що кліматичні активісти заблокували злітно-посадкові смуги в трьох німецьких аеропортах. Йдеться про акції в аеропортах Гамбурга, Дюссельдорфа та Берліна, які пройшли влітку 2023 року.

Активісти протягом кількох годин блокували аеропорти. Так, 13 липня 2023 року акція в аеропорту Гамбурга торкнулася щонайменше 8500 пасажирів рейсів Lufthansa. В аеропорту Дюссельдорфа було не менше трьох тисяч постраждалих пасажирів, в аеропорту Берліна ще близько п'яти тисяч.

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