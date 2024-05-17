Кабмін затвердив порядок вручення повісток, за яким повістка буде вважатися врученою у разі проставлення у поштовому повідомленні відмітки про відсутність адресата

Уряд затвердив Порядок проведення призову громадян на військову службу, який регулює по-новому порядок вручення повісток – день проставлення у поштовому повідомленні відмітки про відсутність особи за адресою задекларованого чи зареєстрованого місця проживання, якщо ця особа не повідомила ТЦК іншої адреси місця проживання буде вважатися належним повідомленням.

Кабмін постановою від 16 травня 2024 р. №560 затвердив Порядок проведення призову громадян на військову службу під час мобілізації, на особливий період.

Опублікував Уряд дану постанову ввечері 17 травня, напередодні вступу в силу закону про посилення мобілізації 10449. Вона налічує близько 80 сторінок.

Цей Порядок визначає зокрема порядок вручення повісток. А саме, у ньому прописали, що належним підтвердженням оповіщення резервіста або військовозобов’язаного про виклик до районного (міського) ТЦК є:

у разі вручення повістки — особистий підпис про отримання повістки, відеозапис вручення повістки або ознайомлення з її змістом, у тому числі відеозапис доведення акта відмови від отримання повістки, а також відеозапис відмови резервіста або військовозобов’язаного у спілкуванні з особою, уповноваженою вручати повістки;

у разі надсилання повістки засобами поштового зв’язку:

день отримання такого поштового відправлення особою, що підтверджується інформацією та/або документами від поштового оператора;

день проставлення у поштовому повідомленні відмітки про відмову отримати поштове відправлення чи день проставлення відмітки про відсутність особи за адресою місця проживання особи, повідомленою цією особою територіальному центру комплектування та соціальної підтримки під час уточнення своїх облікових даних;

день проставлення у поштовому повідомленні відмітки про відмову отримати поштове відправлення чи день проставлення відмітки про відсутність особи за адресою задекларованого/зареєстрованого місця проживання в установленому законом порядку, якщо ця особа не повідомила територіальному центру комплектування та соціальної підтримки іншої адреси місця проживання.

Тобто, відповідно до пункту 41 Порядку проставлення, що особа відсутня за адресою, у поштовому повідомленні також буде належним повідомленням про те, що особа була оповіщена ТЦК.

Надалі, як раніше писала «Судово-юридична газета», може бути задіяний механізм заочних штрафів (без складання протоколу у присутності особи), і, відповідно, відкриття виконавчого провадження та блокування рахунків у разі несплати штрафу. Це передбачено підписаним Президентом 17 травня законопроектом 10379. Також у Кримінальному кодексі передбачена стаття 337 за ухилення від військового обліку.

Автор: Наталя Мамченко

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