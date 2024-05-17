Кабмін затвердив порядок вручення повісток, за яким повістка буде вважатися врученою у разі проставлення у поштовому повідомленні відмітки про відсутність адресата

Кабмін постановою від 16 травня 2024 р. №560 затвердив Порядок проведення призову громадян на військову службу під час мобілізації, на особливий період.
Опублікував Уряд дану постанову ввечері 17 травня, напередодні вступу в силу закону про посилення мобілізації 10449. Вона налічує близько 80 сторінок.
Цей Порядок визначає зокрема порядок вручення повісток. А саме, у ньому прописали, що належним підтвердженням оповіщення резервіста або військовозобов’язаного про виклик до районного (міського) ТЦК є:
у разі вручення повістки — особистий підпис про отримання повістки, відеозапис вручення повістки або ознайомлення з її змістом, у тому числі відеозапис доведення акта відмови від отримання повістки, а також відеозапис відмови резервіста або військовозобов’язаного у спілкуванні з особою, уповноваженою вручати повістки;
у разі надсилання повістки засобами поштового зв’язку:
Тобто, відповідно до пункту 41 Порядку проставлення, що особа відсутня за адресою, у поштовому повідомленні також буде належним повідомленням про те, що особа була оповіщена ТЦК.
Надалі, як раніше писала «Судово-юридична газета», може бути задіяний механізм заочних штрафів (без складання протоколу у присутності особи), і, відповідно, відкриття виконавчого провадження та блокування рахунків у разі несплати штрафу. Це передбачено підписаним Президентом 17 травня законопроектом 10379. Також у Кримінальному кодексі передбачена стаття 337 за ухилення від військового обліку.
Автор: Наталя Мамченко
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