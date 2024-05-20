ТЦК передали Нацполіції інформацію про 94,5 тисяч ухилянтів – дані від поліції

З цієї кількості осіб, понад 20 тисяч громадян, вже були знайдені поліцією і доставлені до ТЦК.

Територіальні центри комплектування передали до Національної поліції України інформацію про 94 526 особах, які ухиляються від явки до ТЦК. Водночас з цієї кількості осіб, 20 031 громадян були знайдені поліцією та доставлені до ТЦК.

Про це йдеться у відповідях обласних главків поліції на інформаційні запити «OBOZ.UA». Водночас видання зазначає, такі дані наведені з розрахунку на відповідь більшості обласних главків поліції. Реальна кількість осіб, які ухиляються від явки до ТЦК, може відрізнятися, оскільки дані могли ще не передати правоохоронцям.

Як раніше писала «Судово-юридична газета», Національна поліція України повідомила, що з початку 2024 року в Києві до ТЦК та СП було доставлено 2319 осіб, які ухилялися від призову на військову службу.

За даними правоохоронців, згідно з постановою Кабінету Міністрів України № 1487 від 30 грудня 2022 року, поліцейські за зверненням ТЦК та СП та органів СБУ здійснюють адміністративне затримання та доставку призовників, військовозобов'язаних та резервістів, які вчинили адміністративні правопорушення, передбачені статтями 210 та 210-1 Кодексу України про адміністративні правопорушення.

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