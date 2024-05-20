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Без поважних причин не з’явився до ТЦК: на Черкащині суд покарав ухилянта

14:37, 20 травня 2024
На Черкащині ухилянта засуджено до 3 років позбавлення волі.
Без поважних причин не з’явився до ТЦК: на Черкащині суд покарав ухилянта
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На Черкащині суд визнав винним жителя одного із сіл Уманського району, який ухилився від призову на військову службу під час мобілізації, на особливий період.

Як повідомила Черкаська обласна прокуратура, 49-річний чоловік, будучи придатним до військової служби та завчасно повідомленим про необхідність явки, без поважних причин не з’явився до районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки за повісткою.

Зазначається, що суд з урахуванням зібраних у ході досудового розслідування доказів, визнав чоловіка винуватим в інкримінованому кримінальному правопорушенні та призначив покарання у вигляді 3 років позбавлення волі, яке доведеться відбувати реально.

Раніше Верховний Суд висловився про звільнення від відбування покарання осіб, які ухилилися від мобілізації: щире каяття слід відрізняти від визнання провини з метою створити формальні підстави для пом`якшення відповідальності.

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