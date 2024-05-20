Глав ОСМД уполномочат вручать повестки – постановление Кабмина

Для организации работы групп вручения повесток руководитель ТЦК не позднее чем за день до проведения таких мероприятий издает приказ, в котором определяется порядок привлечения руководителя организации или ФЛП, предоставляющего услуги по управлению многоквартирными домами, председателя правления ОСМД в группы оповещения.

По адресу места жительства или адресу задекларированного или зарегистрированного места жительства резервисты и военнообязанные могут быть оповещены группами оповещения, в состав которых могут включаться руководитель учреждения (организации) или ФЛП, оказывающие услуги по управлению многоквартирными домами, или председатель правления объединения совладельцев. многоквартирного дома (ОСМД). Это предусмотрено Порядком проведения призыва граждан на военную службу во время мобилизации на особый период, утвержденный постановлением Кабмина от 16 мая 2024 г. № 560.

Так, представители, уполномоченные вручать повестки, совершают оповещения граждан как самостоятельно, так и в составе групп оповещения.

Вручение повесток резервистам и военнообязанным осуществляется круглосуточно по адресу места жительства или адресу задекларированного/зарегистрированного места жительства, работы, обучения, в общественных местах, общественных зданиях и сооружениях, местах массового скопления людей, ТЦК, на пунктах пропуска (блок-постах), пунктах пропуска через границу Украины.

По адресу места жительства или адресу задекларированного/зарегистрированного места жительства резервисты и военнообязанные могут быть оповещены:

- через участки оповещения путем их вызова в такие участки и вручение повесток, полученных от районных (городских) ТЦК представителями этих участков, и вручение повесток по адресу места жительства или адресу задекларированного/зарегистрированного места жительства;

- представителями районных, городских госадминистраций (военных администраций), исполнительных органов сельских, поселковых, городских, районных в городах (в случае их образования) советов;

- представителями ТЦК лично или средствами связи;

- группами оповещения, в состав которых могут включаться представители районных, городских госадминистраций (военных администраций), исполнительных органов сельских, поселковых, городских, районных в городах (в случае их образования) советов, ТЦК, полицейские, а также во время оповещения жителей многоквартирных домов — руководитель учреждения (организации) или физическое лицо — предприниматель, оказывающий услуги по управлению многоквартирными домами, или председатель правления объединения совладельцев многоквартирного дома.

По месту работы или учебы резервисты и военнообязанные могут быть уведомлены:

представителями предприятия (учреждения, организации), на котором он работает;

представителями учебного заведения, в котором он учится;

представителями ТЦК;

группами оповещения, в состав которых могут включаться представители районных, городских госадминистраций (военных администраций), предприятия (учреждения, организации), ТЦК и полицейские.

В общественных местах, общественных зданиях и сооружениях, местах массового скопления людей, на пунктах пропуска (блок-постах), пунктах пропуска через государственную границу Украины резервисты и военнообязанные могут быть оповещены:

представителями ТЦК;

группами оповещения, в состав которых могут включаться представители районных, городских госадминистраций (военных администраций), ТЦК и полицейские.

В районных (городских) территориальных центрах комплектования и социальной поддержки резервистам и военнообязанным повестка вручается военнослужащими или работниками таких центров.

При вручении повестки осуществляется фото- и видеофиксация с использованием технических приборов и средств фото- и видеофиксации представителем ТЦК или полицейским.

Для организации работы групп оповещения руководитель районного (городского) ТЦК не позже, чем за день до проведения таких мероприятий, выдает приказ, в котором определяются:

старшие группы оповещения из числа представителей ТЦК;

маршруты оповещения (места, где будет осуществляться оповещение, с указанием адресов домов, общественных мест, общественных зданий и сооружений, названий улиц или площади);

предприятия, учреждения, организации, работники которых подлежат уведомлению;

время и сроки проведения оповещения;

порядок привлечения руководителя учреждения (организации) или физического лица — предпринимателя, оказывающего услуги по управлению многоквартирными домами, председателя правления объединения совладельцев многоквартирного дома в группы оповещения, где старшими определен представитель районного (городского) ТЦК, представителей структурных подразделений районных, городских госадминистраций (военных администраций), исполнительных органов сельских, поселковых, городских, районных в городах (в случае их образования) советов, предприятий, учреждений, организаций, территориальных органов (подразделений) полиции.

Повестки для оповещения выдаются представителю ТЦК, уполномоченному их вручать под подпись в журнале регистрации повесток. После завершения мер оповещения такой представитель отчитывается о количестве выписанных и врученных повесток.

Повестки для оповещения представителями структурных подразделений администраций, исполнительных органов советов, предприятий, учреждений, организаций доставляются руководителю администрации, руководителю исполнительного комитета совета, руководителю предприятия (учреждения, организации) вместе с распоряжением руководителя районного (городского) ТЦК о проведении мероприятий оповещения.

Автор: Наталя Мамченко

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