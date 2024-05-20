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Сколько мужчин обновили свои военно-учетные данные в приложении Резерв+: ответ Минобороны

13:44, 20 мая 2024
В Минобороны также сообщили статистку обновлений данных в ТЦК и ЦНАПах.
Сколько мужчин обновили свои военно-учетные данные в приложении Резерв+: ответ Минобороны
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Министерство обороны Украины обнародовало статистику обновлений данных военнообязанных по состоянию на понедельник, 20 мая, 13:00. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

В Территориальных центрах комплектования и социальной поддержки данные обновили 2944 граждан, а в ЦНАПах - 3703 человека.

Больше всего военнообязанных обновило данные через приложение «Резерв+» — 415 094 человека.

Ранее стало известно, могут ли вручить повестку военнообязанному после обновления данных в ЦНАПе.

Напомним, Министерство обороны запустило тестирование нового сервиса — электронной очереди в территориальные центры комплектования и социальную поддержку. Заранее записаться можно до 19 ТЦК.

Кроме того, известно, что в приложении Резерв+ появится военно-учетный документ, аналог документов из Дії.

Отметим, что приложение Резерв+, в котором можно обновить данные без визита в ТЦК, уже можно скачать на смартфон. В нем будет электронный аналог военно-электронного документа, аналог документов, которые сейчас доступны в сервисе Дія. 

В то же время, после запуска 18 мая мобильного приложения Резерв+ сотни тысяч граждан пытались авторизоваться в нем, из-за чего периодически возникают сложности с авторизацией.

Ранее в Минобороны сообщили, что в приложении появится военно-учетный документ с информацией из реестра Оберег и он будет иметь такую же юридическую силу, как бумажный.

Также «Судебно-юридическая газета» сообщала, что Кабмин постановлением от 16 мая 2024 г. №559 утвердил Порядок оформления и выдачи военно-учетного документа для призывников, военнообязанных и резервистов, а также новую форму военно-учетного документа.

Отметим, что направление на ВЛК после обновления данных в Электронном кабинете военнообязанного Резерв+ придет не сразу, а в случае необходимости.

Добавим, рассылать повестки по почте будут с середины июля, когда пройдет 60 дней на обновление военно-учетных данных.

Вместе с тем, глав ОСМД уполномочат вручать повестки.

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