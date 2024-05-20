Практика судов
  1. Публикации
  2. / В Украине

Рассылать повестки по почте будут с середины июля, когда пройдет 60 дней на обновление военно-учетных данных

12:55, 20 мая 2024
Стало известно, когда ТЦК сможет посылать повестки по почте и они будут считаться врученными в случае проставления отметки об отсутствии лица по адресу.
Рассылать повестки по почте будут с середины июля, когда пройдет 60 дней на обновление военно-учетных данных
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Одной из наиболее обсуждаемых новелл, введенных постановлениями Правительства относительно порядка вручения повесток, является фактически «заочное» оповещение военнообязанного, когда его подпись под повесткой не потребуется, и он будет считаться уведомленным. А именно, когда лицо не сообщило ТЦК реальный адрес, ему была отправлена повестка через «Укрпочту», но по последнему известному ТЦК адресу такое лицо не находится. Соответственно, дальше будет открываться путь к заочным штрафам, открытию исполнительного производства и взысканию с лица соответствующих средств или имущества.

Так, п. 41 Порядка проведения призыва граждан на военную службу во время мобилизации, на особый период, утвержденный постановлением Кабмина от 16 мая 2024 №560, предусматривает, что надлежащим подтверждением оповещения резервиста или военнообязанного о вызове в районный (городской) ТЦК являются:

1) в случае вручения повестки – личная подпись о получении повестки, видеозапись вручения повестки или ознакомление с ее содержанием, в том числе видеозапись доказывания акта отказа от получения повестки, а также видеозапись отказа резервиста или военнообязанного в общении с лицом, уполномоченным вручать повестки;

2) при отправке повестки средствами почтовой связи:

  • день получения такого почтового отправления лицом, подтверждаемым информацией и/или документами от почтового оператора;
  • день проставления в почтовом сообщении отметки об отказе получить почтовое отправление или день проставления отметки об отсутствии лица по адресу места жительства лица, уведомленного этим лицом ТЦК при уточнении своих учетных данных;
  • день проставления в почтовом сообщении отметки об отказе получить почтовое отправление или день проставления отметки об отсутствии лица по адресу задекларированного/зарегистрированного места жительства в установленном законом порядке, если это лицо не уведомило ТЦК о другом адресе места жительства.

Однако при этом постановление содержит важное уточнение.

Так, такие «заочные» повестки начнут рассылать после середины июля, когда истечет установленный законом об усилении мобилизации срок 60 дней на уточнение военно-учетных данных.

Так, согласно постановлению КМУ №560, повестка о вызове резервиста или военнообязанного в районный (городской) ТЦК или его отдел может быть направлена указанными органами военного управления (органами) средствами почтовой связи рекомендованным почтовым отправлением (почтовым отправлением с объявлением ценности) с описью вложения с уведомлением о вручении на адрес его места жительства по истечении 60 дней, отведенных законодательством на уточнение своих учетных данных, в том числе адреса места жительства.

В случае неуточнения в течение 60 дней резервистом или военнообязанным своего адреса места жительства повестка направляется в его адрес зарегистрированного/задекларированного места жительства.

Повестка направляется адресату не позднее, чем на следующий день после подписи повестки соответствующим руководителем.

При этом день явки по вызову определяется не ранее 14-го дня со дня отправки повестки средствами почтовой связи заказным письмом с уведомлением о вручении.

Напомним, как ранее писала «Судебно-юридическая газета», по адресу места жительства или адресу задекларированного или зарегистрированного места жительства резервисты и военнообязанные могут быть оповещены группами оповещения, в состав которых могут включаться руководитель учреждения (организации) или ФЛП, предоставляющие услуги по управлению многоквартирными домами, или председатель правления объединения совладельцев многоквартирного дома (ОСМД). Это предусмотрено Порядком проведения призыва граждан на военную службу во время мобилизации на особый период, утвержденный постановлением Кабмина от 16 мая 2024 г. № 560.

Автор: Наталя Мамченко 

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Читайте также

Ответственности за нарушение правил военного учета не избежать – эфир на Право ТВ

Лента новостей

Блоги
Публикации
Рассылать повестки по почте будут с середины июля, когда пройдет 60 дней на обновление военно-учетных данных

Стало известно, когда ТЦК сможет посылать повестки по почте и они будут считаться врученными в случае проставления отметки об отсутствии лица по адресу.

Глав ОСМД уполномочат вручать повестки – постановление Кабмина

Для организации работы групп вручения повесток руководитель ТЦК не позднее чем за день до проведения таких мероприятий издает приказ, в котором определяется порядок привлечения руководителя организации или ФЛП, предоставляющего услуги по управлению многоквартирными домами, председателя правления ОСМД в группы оповещения.

Деятельность Государственной судебной администрации в 2023 году признали частично удовлетворительной

Претензии, ранее возникшие к ГСА у Совета судей Украины, Совет правосудия решил не обсуждать вообще.

Верховный Суд об освобождении от отбывания наказания уклонившихся от мобилизации: искреннее раскаяние следует отличать от признания вины с целью создать формальные основания для смягчения ответственности

Верховный Суд: Суд должен был мотивировать, почему освобождение уклонившегося от мобилизации мужчины от отбывания наказания с испытанием не демотивирует других лиц, подлежащих мобилизации, не создает в глазах граждан и общества негативное впечатление беспорядка и безнаказанности, не снижает уровень военной дисциплины и боеспособность подразделений ВСУ.

Мужчина при пересечении границы предъявил справку ВЛК о непригодности с исключением из военного учета, но его не пропустили из-за реакции системы Гарт-1 – решившего Верховный Суд

Наличие или совпадение информации о лице в оперативных базах данных системы «Гарт-1» автоматизированно запрещает лицу право пересечения государственной границы, несмотря на справку ВЛК о непригодности – Верховный Суд.

Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
Ответственности за нарушение правил военного учета не избежать – эфир на Право ТВ
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Олександр Прилипчук
    Олександр Прилипчук
    суддя Сумського окружного адміністративного суду