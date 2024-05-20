Рассылать повестки по почте будут с середины июля, когда пройдет 60 дней на обновление военно-учетных данных

Стало известно, когда ТЦК сможет посылать повестки по почте и они будут считаться врученными в случае проставления отметки об отсутствии лица по адресу.

Одной из наиболее обсуждаемых новелл, введенных постановлениями Правительства относительно порядка вручения повесток, является фактически «заочное» оповещение военнообязанного, когда его подпись под повесткой не потребуется, и он будет считаться уведомленным. А именно, когда лицо не сообщило ТЦК реальный адрес, ему была отправлена повестка через «Укрпочту», но по последнему известному ТЦК адресу такое лицо не находится. Соответственно, дальше будет открываться путь к заочным штрафам, открытию исполнительного производства и взысканию с лица соответствующих средств или имущества.

Так, п. 41 Порядка проведения призыва граждан на военную службу во время мобилизации, на особый период, утвержденный постановлением Кабмина от 16 мая 2024 №560, предусматривает, что надлежащим подтверждением оповещения резервиста или военнообязанного о вызове в районный (городской) ТЦК являются:

1) в случае вручения повестки – личная подпись о получении повестки, видеозапись вручения повестки или ознакомление с ее содержанием, в том числе видеозапись доказывания акта отказа от получения повестки, а также видеозапись отказа резервиста или военнообязанного в общении с лицом, уполномоченным вручать повестки;

2) при отправке повестки средствами почтовой связи:

день получения такого почтового отправления лицом, подтверждаемым информацией и/или документами от почтового оператора;

день проставления в почтовом сообщении отметки об отказе получить почтовое отправление или день проставления отметки об отсутствии лица по адресу места жительства лица, уведомленного этим лицом ТЦК при уточнении своих учетных данных;

день проставления в почтовом сообщении отметки об отказе получить почтовое отправление или день проставления отметки об отсутствии лица по адресу задекларированного/зарегистрированного места жительства в установленном законом порядке, если это лицо не уведомило ТЦК о другом адресе места жительства.

Однако при этом постановление содержит важное уточнение.

Так, такие «заочные» повестки начнут рассылать после середины июля, когда истечет установленный законом об усилении мобилизации срок 60 дней на уточнение военно-учетных данных.

Так, согласно постановлению КМУ №560, повестка о вызове резервиста или военнообязанного в районный (городской) ТЦК или его отдел может быть направлена указанными органами военного управления (органами) средствами почтовой связи рекомендованным почтовым отправлением (почтовым отправлением с объявлением ценности) с описью вложения с уведомлением о вручении на адрес его места жительства по истечении 60 дней, отведенных законодательством на уточнение своих учетных данных, в том числе адреса места жительства.

В случае неуточнения в течение 60 дней резервистом или военнообязанным своего адреса места жительства повестка направляется в его адрес зарегистрированного/задекларированного места жительства.

Повестка направляется адресату не позднее, чем на следующий день после подписи повестки соответствующим руководителем.

При этом день явки по вызову определяется не ранее 14-го дня со дня отправки повестки средствами почтовой связи заказным письмом с уведомлением о вручении.

Напомним, как ранее писала «Судебно-юридическая газета», по адресу места жительства или адресу задекларированного или зарегистрированного места жительства резервисты и военнообязанные могут быть оповещены группами оповещения, в состав которых могут включаться руководитель учреждения (организации) или ФЛП, предоставляющие услуги по управлению многоквартирными домами, или председатель правления объединения совладельцев многоквартирного дома (ОСМД). Это предусмотрено Порядком проведения призыва граждан на военную службу во время мобилизации на особый период, утвержденный постановлением Кабмина от 16 мая 2024 г. № 560.

Автор: Наталя Мамченко

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