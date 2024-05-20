У застосунку Резерв+ показує статус «у розшуку»: у Міноборони пояснили, що робити

Чоловіки, в яких в застосунку Резерв+ показує статус «у розшуку», можуть звернутися до служби технічної підтримки для виправлення даних.

Заступницю міністра оборони України з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації Катерина Черногоренко повідомила, що громадяни, які під час оновлення своїх даних через застосунок Резерв+ дізналися про статус розшуку, можуть звернутися до служби технічної підтримки для виправлення даних. Про це вона сказала в ефірі телемарафону.

«Ми запустили можливість надавати запити нашій технічній підтримці щодо таких ситуаційно звернутись за виправленням даних, не маючи візит до ТЦК ТСП. Це буде дуже зручна історія, коли не потрібно буде ходити, знімати себе з розшуку, якщо це було зроблено помилково», - сказала представниця Міноборони.

Також вона додала, що присутній людський фактор і оператор ТЦК і СП може теж помилятися, але завдяки тому, що людина бачить по собі фактичний статус, можна ці помилки швидко виправляти.

«Тобто зараз це звернення до служби підтримки і можливість зробити офлайн через візит до ТЦК і СП, трохи згодом ми зробимо це в автоматичному режимі, щоб людина взагалі для уточнення даних не ходила до ТЦК і СП», - заявила Черногоренко.

Раніше стало відомо, чи можуть вручити повістку військовозобов’язаному після оновлення даних у ЦНАПі.

Нагадаємо, Міністерство оборони запустило тестування нового сервісу — електронної черги до територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки. Заздалегідь записатися вже можна до 19 ТЦК.

Крім того, відомо, що у застосунку Резерв+ з’явиться військово-обліковий документ, аналог документів з Дії.

Зауважимо, що застосунок Резерв+, у якому можна оновити дані без візиту до ТЦК, вже можна завантажити на смартфон. В ньому буде електронний аналог військово-електронного документа, аналог документів, які зараз доступні у сервісі Дія.

Водночас, після запуску 18 травня мобільного застосунку Резерв+ сотні тисяч громадян намагалися авторизуватися в ньому, через що періодично виникають труднощі з авторизацією.

Раніше в Міноборони повідомили, що у застосунку з’явиться військово-обліковий документ з інформацією з реєстру Оберіг і він матиме таку ж юридичну силу, як паперовий.

Також «Судово-юридична газета» повідомляла, що Кабмін постановою від 16 травня 2024 р. №559 затвердив Порядок оформлення та видачі військово-облікового документа для призовників, військовозобов’язаних та резервістів, а також нову форму військово-облікового документа.

Зазначимо, що направлення на ВЛК після оновлення даних в Електронному кабінеті військовозобов’язаного Резерв+ прийде не відразу, а згодом у разі потреби.

Додамо, розсилати повістки поштою будуть з середини липня, коли мине 60 днів на оновлення військово-облікових даних.

Разом з тим, голів ОСББ уповноважать вручати повістки.

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