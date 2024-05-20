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В приложении Резерв+ показывает статус «в розыске»: в Минобороны объяснили, что делать

17:02, 20 мая 2024
Мужчины, в которых в приложении Резерв+ показывает статус «в розыске», могут обратиться в службу технической поддержки для исправления данных.
В приложении Резерв+ показывает статус «в розыске»: в Минобороны объяснили, что делать
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Заместитель министра обороны Украины по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации Екатерина Черногоренко сообщила, что граждане, которые при обновлении своих данных через приложение Резерв+ узнали о статусе розыска, могут обратиться в службу технической поддержки для исправления данных. Об этом она сказала в эфире телемарафона.

«Мы запустили возможность предоставлять запросы нашей технической поддержке по поводу таких ситуационно обратиться за исправлением данных, не имея визит в ТЦК ТСП. Это будет очень удобная история, когда не нужно будет ходить, снимать себя с розыска, если это было сделано по ошибке», - сказала представитель Минобороны.

Также она добавила, что присутствующий человеческий фактор и оператор ТЦК и СП может тоже ошибаться, но благодаря тому, что человек видит по себе фактический статус, эти ошибки можно быстро исправлять.

«То есть сейчас это обращение в службу поддержки и возможность совершить офлайн через визит в ТЦК и СП, чуть позже мы сделаем это в автоматическом режиме, чтобы человек вообще для уточнения данных не ходил в ТЦК и СП», - заявила Черногоренко.

Ранее стало известно, могут ли вручить повестку военнообязанному после обновления данных в ЦНАПе.

Напомним, Министерство обороны запустило тестирование нового сервиса — электронной очереди в территориальные центры комплектования и социальную поддержку. Заранее записаться можно до 19 ТЦК.

Кроме того, известно, что в приложении Резерв+ появится военно-учетный документ, аналог документов из Дії.

Отметим, что приложение Резерв+, в котором можно обновить данные без визита в ТЦК, уже можно скачать на смартфон. В нем будет электронный аналог военно-электронного документа, аналог документов, которые сейчас доступны в сервисе Дія. 

В то же время, после запуска 18 мая мобильного приложения Резерв+ сотни тысяч граждан пытались авторизоваться в нем, из-за чего периодически возникают сложности с авторизацией.

Ранее в Минобороны сообщили, что в приложении появится военно-учетный документ с информацией из реестра Оберег и он будет иметь такую же юридическую силу, как бумажный.

Также «Судебно-юридическая газета» сообщала, что Кабмин постановлением от 16 мая 2024 г. №559 утвердил Порядок оформления и выдачи военно-учетного документа для призывников, военнообязанных и резервистов, а также новую форму военно-учетного документа.

Отметим, что направление на ВЛК после обновления данных в Электронном кабинете военнообязанного Резерв+ придет не сразу, а в случае необходимости.

Добавим, рассылать повестки по почте будут с середины июля, когда пройдет 60 дней на обновление военно-учетных данных.

Вместе с тем, глав ОСМД уполномочат вручать повестки.

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