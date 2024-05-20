Раде рекомендуют продлить срок оформления права собственности на земельные паи до 2028 года

Верховной Раде рекомендуют принять в целом законопроект о защите интересов собственников земельных паев.

20 мая Комитет по вопросам аграрной и земельной политики рассмотрел на своем заседании в режиме видеоконференции проект Закона «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по защите интересов собственников земельных долей (паев), а также применение административной процедуры в сфере земельных отношений» (№11150), подготовленный ко второму чтению, и рекомендовал Верховной Раде принять его в целом как закон.

Законопроект предусматривает следующие положения:

продление (с 2025 года по 2028 год) срока оформления невостребованных земельных участков, осуществление распределения земельных участков между владельцами паев и их наследниками земель, оставшихся в коллективной собственности после распределения земельных участков;

восстановление обязательности повышения квалификации сертифицированных инженеров-землеустроителей;

продление до 2026 года пилотного проекта по внесению сведений в Государственный земельный кадастр сертифицированными инженерами-землеустроителями;

предоставление возможности использования средств, поступивших в соответствующие бюджеты в порядке возмещения потерь лесохозяйственного производства на разработку рабочих проектов землеустройства и реализацию мероприятий, предусмотренных этими проектами;

установление, что средства от возмещения потерь сельскохозяйственного назначения, которые остались в местных бюджетах до отмены института потерь сельскохозяйственного производства, тратятся на охрану земель;

установление правила, согласно которому, срок действия договоров аренды земельных участков, сформированных из неистребованных (нераспределенных) земельных участков, перешедших к коммунальной собственности, прекращается через 2 года со дня государственной регистрации права коммунальной собственности на них;

установление обязательности присоединения к документации по землеустройству, которая разрабатывается с целью внесения в Государственный земельный кадастр сведений о сформированном земельном участке, копиях документов, на основании которого приобретено право собственности, пользование таким земельным участком (при наличии);

восстановление возможности осуществления мер по обмену правами пользования земельными участками сельскохозяйственного назначения, расположенными в массиве земель сельскохозяйственного назначения на основании решения суда.

Кроме того, проектом предлагается предусмотреть особенности административной процедуры в сфере земельных отношений.

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