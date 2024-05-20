Раде рекомендуют принять за основу законопроект об усовершенствовании деятельности спортивных клубов

В законопроекте предлагается норма, предусматривающая, что спортивные клубы независимо от формы собственности могут устанавливать плату за предоставленные ими услуги в сфере физической культуры и спорта.

Комитет Верховной Рады Украины по молодежи и спорту рекомендует Верховной Раде Украины принять за основу проект Закона Украины 11199 о внесении изменений в Закон Украины «О физической культуре и спорте» относительно усовершенствования деятельности спортивных клубов. Об этом сообщил официальный сайт парламента.

Законопроектом путем внесения изменений в статьи 1 и 9 Закона Украины «О физической культуре и спорте» предлагается, в частности:

уточнить определение понятия «спортивные клубы» и их основные задачи;

определить понятие «дети, нуждающиеся в поддержке для занятий физической культурой и спортом»;

определить, что основными формами работы с детьми в спортивном клубе являются групповые и/или индивидуальные учебно-тренировочные занятия и что такие занятия по виду спорта с детьми проводятся по учебным программам по соответствующим видам спорта, утвержденным в установленном порядке;

предусмотреть оказание помощи спортивным клубам органами местного самоуправления для развития видов спорта, признанных в Украине, проведение физкультурно-оздоровительных мероприятий, выполнение других задач, предусмотренных настоящим Законом, в случае принятия соответствующего решения органом местного самоуправления, которое будет осуществляться в порядке, определенном Кабинетом Министров Украины, учитывая приоритетность видов спорта, количественные и качественные показатели эффективности работы.

Кроме того, в законопроекте предлагается норма, предусматривающая, что спортивные клубы независимо от формы собственности могут устанавливать плату за предоставленные ими услуги в сфере физической культуры и спорта.

В то же время предлагается предположить, что поступления от оплаты услуг в сфере физической культуры и спорта не могут влиять на сокращение существующих плановых объемов финансирования спортивных клубов коммунальной формы собственности.

Также предусмотрено, что в порядке, установленном органом местного самоуправления в соответствии с государственными социальными нормативами предоставления услуг в сфере физической культуры и спорта в спортивных клубах коммунальной формы собственности дети, нуждающиеся в поддержке для занятий физической культурой и спортом, и лица с инвалидностью получают бесплатые или на льготных условиях сервисы в сфере физической культуры и спорта.

Наряду с этим органы местного самоуправления могут устанавливать льготные условия оплаты услуг в сфере физической культуры и спорта другим категориям населения в спортивных клубах коммунальной формы собственности в установленном законодательством порядке в соответствии с государственными социальными нормативами предоставления услуг в сфере физической культуры и спорта.

В заключительных положениях законопроекта предлагается установить, что образование спортивных клубов коммунальной формы собственности осуществляется с учетом государственного социального стандарта в сфере физической культуры и спорта.

Министерство молодежи и спорта поддерживает законопроект.

Офис поддержки адаптации законодательства Украины к положениям права Европейского Союза (ACQUIS ЕС) в своем заключении отметил, что положения проекта Закона не противоречат международно-правовым обязательствам Украины в сфере европейской интеграции и праву ЕС.

При рассмотрении проекта Закона на заседании Комитета народные депутаты Украины – члены Комитета поддержать этот проект, поскольку реализация его положений будет способствовать созданию условий для внедрения современной модели работы спортивных клубов и их финансовой поддержки, расширению возможностей граждан для занятий физической культурой и спортом.

В то же время народные депутаты отметили, что в законопроект поступили предложения от Главного научно-экспертного управления Аппарата Верховной Рады Украины, которые могут быть учтены при подготовке законопроекта ко второму чтению.

Комитет принял решение: рекомендовать Верховной Раде Украины по результатам рассмотрения в первом чтении проект Закона Украины о внесении изменений в Закон Украины «О физической культуре и спорте» по усовершенствованию деятельности спортивных клубов (№ 11199), принять за основу.

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