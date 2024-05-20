Усик стал лучшим боксером мира вне зависимости от весовой категории

Александр Усик возглавил рейтинг P4P от The Ring.

Украинский боксер Александр Усик после победы над британцем Тайсоном Фьюри и обьеденение всех поясов в супертяжелом весе возглавил рейтинг лучших боксеров мира вне зависимости от весовой категории. Обновленный рейтинг опубликовало авторитетное издание The Ring.

Усик одержал победу раздельным решением судей и стал абсолютным чемпионом в сверхтяжелом дивизионе.

Лидерство в рейтинге P4P издание отдало украинскому боксеру, сместившему на второе место Наоя Иноуэ из Японии. Третье место занял американец Теренс Кроуфорд.

Напомним, в ночь на 19 мая состоялся исторический поединок между Александром Усиком и Тайсоном Фьюри. Украинец победил британца и стал абсолютным чемпионом мира по боксу в супертяжелом весе. После поединка украинский чемпион отправился в больницу по рекомендации врача для нескольких ренгтенов. Стало известно, что Александру Усику после боя наложили четыре шва из-за рассечения над правым глазом.

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