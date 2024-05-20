Усик став найкращим боксером світу незалежно від вагової категорії

Олександр Усик очолив рейтинг P4P від The Ring.

Український боксер Олександр Усик після перемоги над британцем Тайсоном Ф'юрі та об'єднання всіх поясів у надважкій вазі очолив рейтинг найкращих боксерів світу незалежно від вагової категорії. Оновлений рейтинг опублікувало авторитетне видання The Ring.

Усик здобув перемогу роздільним рішенням суддів і став абсолютним чемпіоном у надважкому дивізіоні.

Лідерство в рейтингу P4P видання віддало українському боксеру, який змістив на друге місце Наоя Іноуе з Японії. Третє місце зайняв американець Теренс Кроуфорд.

Нагадаємо, у ніч на 19 травня відбувся історичний поєдинок між Олександром Усиком і Тайсоном Ф'юрі. Українець переміг британця і став абсолютним чемпіоном світу з боксу у надважкій вазі. Після поєдинку український чемпіон вирушив до лікарні за рекомендацією лікаря для кількох ренгтенів. Стало відомо, що Олександру Усику після бою наклали чотири шви через розсічення над правим оком.

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