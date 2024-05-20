Практика судів
  1. Суспільство
  2. / Спорт

Усик став найкращим боксером світу незалежно від вагової категорії

16:08, 20 травня 2024
Олександр Усик очолив рейтинг P4P від The Ring.
Усик став найкращим боксером світу незалежно від вагової категорії
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Український боксер Олександр Усик після перемоги над британцем Тайсоном Ф'юрі та об'єднання всіх поясів у надважкій вазі очолив рейтинг найкращих боксерів світу незалежно від вагової категорії. Оновлений рейтинг опублікувало авторитетне видання The Ring.

Усик здобув перемогу роздільним рішенням суддів і став абсолютним чемпіоном у надважкому дивізіоні.

Лідерство в рейтингу P4P видання віддало українському боксеру, який змістив на друге місце Наоя Іноуе з Японії. Третє місце зайняв американець Теренс Кроуфорд.

Нагадаємо, у ніч на 19 травня відбувся історичний поєдинок між Олександром Усиком  і Тайсоном Ф'юріУкраїнець переміг британця і став абсолютним чемпіоном світу з боксу у надважкій вазі. Після поєдинку український чемпіон вирушив до лікарні за рекомендацією лікаря для кількох ренгтенів. Стало відомо, що Олександру Усику після бою наклали чотири шви через розсічення над правим оком.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Читайте також

Відповідальності за порушення правил військового обліку не уникнути – ефір на Право ТВ

Стрічка новин

Блоги
Публікації
У разі невидання начальником держадміністрації розпорядження про заходи мобілізації керівник ТЦК невідкладно інформуватиме Генштаб

У разі невидання протягом двох днів з будь-яких причин начальником обласної, Київської міської держадміністрації розпорядження про проведення заходів мобілізації таке розпорядження видає керівник ТЦК та невідкладно доводить його до виконавців, а також інформує про ігнорування Генштаб.

Комісія, куди входить ТЦК, зможе скасувати раніше прийняте рішення про надання відстрочки у разі втрати підстав

Заяву про відстрочку військовозобов’язані подаватимуть особисто голові комісії ТЦК, а ТЦК перевірятиме підстави відстрочки.

Хто має право вручати повістки на вулиці та як складається акт про відмову від повістки

Новий порядок чітко розмежовує, хто має право вручати повістки на вулиці, хто – на місці роботи чи навчання, або за місцем проживання.

Витрачати час на ручне заповнення повісток ТЦК не буде потреби – вони зможуть формуватися засобами Реєстру «Оберіг»

Заповнені повістки зможуть формуватися автоматично за допомогою Єдиного державного реєстру призовників, військовозобов’язаних та резервістів «Оберіг».

Розсилати повістки поштою будуть з середини липня, коли мине 60 днів на оновлення військово-облікових даних

Стало відомо, коли ТЦК зможе надсилати повістки поштою і вони будуть вважатися врученими у разі проставлення відмітки про відсутність особи за адресою.

Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
Відповідальності за порушення правил військового обліку не уникнути – ефір на Право ТВ
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Олександр Прилипчук
    Олександр Прилипчук
    суддя Сумського окружного адміністративного суду