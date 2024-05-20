Практика судів
  1. Законодавство
  2. / В Україні

Раді рекомендують прийняти за основу законопроект щодо удосконалення діяльності спортивних клубів

20:26, 20 травня 2024
У законопроекті пропонується норма, яка передбачає, що спортивні клуби незалежно від форми власності можуть встановлювати плату за надані ними послуги у сфері фізичної культури і спорту.
Раді рекомендують прийняти за основу законопроект щодо удосконалення діяльності спортивних клубів
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Комітет Верховної Ради України з питань молоді і спорту рекомендує Верховній Раді України прийняти за основу проект Закону України 11199 про внесення змін до Закону України «Про фізичну культуру і спорт» щодо удосконалення діяльності спортивних клубів. Про це повідомив офіційний сайт парламенту.

Законопроектом, шляхом внесення змін до статей 1 та 9 Закону України «Про фізичну культуру і спорт», пропонується, зокрема:

уточнити визначення поняття «спортивні клуби» та їх основні завдання;

визначити поняття «діти, які потребують підтримки для занять фізичною культурою і спортом»;

визначити, що основними формами роботи з дітьми у спортивному клубі є групові та/або індивідуальні навчально - тренувальні заняття і що такі заняття з виду спорту з дітьми проводяться за навчальними програмами з відповідних видів спорту, затвердженими в установленому порядку;

передбачити надання допомоги спортивним клубам органами місцевого самоврядування для розвитку видів спорту, визнаних в Україні, проведення фізкультурно-оздоровчих заходів, виконання інших завдань, передбачених цим Законом, у разі ухвалення відповідного рішення органом місцевого самоврядування, що здійснюватиметься у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України, враховуючи пріоритетність видів спорту, кількісні та якісні показники ефективності роботи.

Крім того, у законопроекті пропонується норма, яка передбачає, що спортивні клуби незалежно від форми власності можуть встановлювати плату за надані ними послуги у сфері фізичної культури і спорту.

Водночас, пропонується передбачити, що надходження від оплати послуг у сфері фізичної культури і спорту не можуть впливати на скорочення існуючих планових обсягів фінансування спортивних клубів комунальної форми власності.

Також передбачено, що в порядку, встановленому органом місцевого самоврядування відповідно до державних соціальних нормативів надання послуг у сфері фізичної культури і спорту в спортивних клубах комунальної форми власності діти, які потребують підтримки для занять фізичною культурою і спортом, та особи з інвалідністю отримують безоплатні або на пільгових умовах послуги у сфері фізичної культури і спорту.

Поряд з цим, органи місцевого самоврядування можуть встановлювати пільгові умови оплати послуг у сфері фізичної культури і спорту іншим категоріям населення у спортивних клубах комунальної форми власності в установленому законодавством порядку відповідно до державних соціальних нормативів надання послуг у сфері фізичної культури і спорту.

У прикінцевих положеннях законопроекту пропонується встановити, що утворення спортивних клубів комунальної форми власності здійснюється з урахуванням державного соціального стандарту у сфері фізичної культури і спорту.

Міністерство молоді та спорту України підтримує законопроект.

Офіс підтримки адаптації законодавства України до положень права Європейського Союзу (ACQUIS ЄС) у своєму висновку зазначив, що положення проекту Закону не суперечать міжнародно-правовим зобов’язанням України у сфері європейської інтеграції та праву ЄС.

Під час розгляду проекту Закону на засіданні Комітету народні депутати України – члени Комітету підтримати цей проект, оскільки реалізація його положень сприятиме створенню умов для впровадження сучасної моделі роботи спортивних клубів та їх фінансової підтримки, розширенню можливостей громадян для занять фізичною культурою і спортом.

Водночас, народні депутати зазначили, що до законопроекту надійшли пропозиції від Головного науково-експертного управління Апарату Верховної Ради України, які можуть бути враховані під час підготовки законопроекту до другого читання.

Комітет ухвалив Рішення: рекомендувати Верховній Раді України за результатами розгляду у першому читанні проект Закону України про внесення змін до Закону України «Про фізичну культуру і спорт» щодо удосконалення діяльності спортивних клубів, (№ 11199), прийняти за основу.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Читайте також

Відповідальності за порушення правил військового обліку не уникнути – ефір на Право ТВ

Стрічка новин

Блоги
Публікації
У разі відображення помилок в Резерв+ в Міноборони рекомендують звернутися до ТЦК за місцем обліку

Також у Міноборони закликали невійськовозобов’язаних жінок не вантажити Резерв+.

Представники ТЦК при перевірці документів зобов’язані пред’явити посвідчення особи, уповноваженої вручати повістки

Представник ТЦК при перевірці військово-облікового документа повинен буде пред’явити посвідчення особи, уповноваженої вручати повістки, разом з паспортом чи посвідченням офіцера, військовим квитком.

У разі невидання начальником держадміністрації розпорядження про заходи мобілізації керівник ТЦК невідкладно інформуватиме Генштаб

У разі невидання протягом двох днів з будь-яких причин начальником обласної, Київської міської держадміністрації розпорядження про проведення заходів мобілізації таке розпорядження видає керівник ТЦК та невідкладно доводить його до виконавців, а також інформує про ігнорування Генштаб.

Комісія, куди входить ТЦК, зможе скасувати раніше прийняте рішення про надання відстрочки у разі втрати підстав

Заяву про відстрочку військовозобов’язані подаватимуть особисто голові комісії ТЦК, а ТЦК перевірятиме підстави відстрочки.

Хто має право вручати повістки на вулиці та як складається акт про відмову від повістки

Новий порядок чітко розмежовує, хто має право вручати повістки на вулиці, хто – на місці роботи чи навчання, або за місцем проживання.

Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
Відповідальності за порушення правил військового обліку не уникнути – ефір на Право ТВ
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Олександр Прилипчук
    Олександр Прилипчук
    суддя Сумського окружного адміністративного суду